Filière aéro : le ministère de l'Economie lance un AMI pour le soutien à la modernisation

Moderniser la production aéro

Dans le cadre du plan de soutien à l’aéronautique annoncé par le gouvernement le 9 juin dernier, le ministère de l'Economie et des Finances vient de publier un Appel à Manifestation d'Intérêt (AMI) ouvert à toutes les entreprises de la filière aérospatiale et opéré par Bpifrance. Cet AMI est destiné aux entreprises "qui souhaitent investir dans leurs outils de production en faveur d’une industrie compétitive et tournée vers les évolutions et les modèles économiques d’avenir, à développer des processus innovants grâce aux outils numériques et/ou en faveur de l’environnement, dans une logique compétitive".

300 M€ pour la filière aéro

La démarche a pour objectif "d’identifier les projets d’investissement envisagés par des entreprises de la filière aéronautique et qui s’inscrivent dans cette perspective de transformation. Un Appel à Projets sera lancé dans la continuité des réponses reçues pour cet AMI", indique Bercy qui rappelle que cet AMI s'intègre dans le cadre de la "création d’un fonds d’accompagnement public à la diversification, à la modernisation et à la transformation environnementale des procédés, qui sera doté de 300 M€ sur trois ans, dont 100 M€ dès 2020".

Des pdf pour en savoir plus

La finalité des projets est d'investir en vue d'accélérer sur plusieurs domaines : diversification ou investissement dans de nouvelles activités; modernisation industrielle des sites de production ; transformation numérique (industrie du futur) ; amélioration de la performance environnementale des procédés de production, notamment leur contribution à l’économie circulaire ; et consolidation de la filière. Ces projets peuvent inclure les actions suivantes : travaux de recherche, de développement et d’innovation (RDI) ; recherche industrielle, développement expérimental, innovation et investissements de modernisation industrielle, de transformation numérique et d’amélioration de la performance écologique des sites de production en France en bâtiment, matériel et équipement de production.

