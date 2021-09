Filière aéro : le gouvernement remet au pot

Nouveau coup de pouce à la filière aéro

Approuvé par la Commission européenne le 14 septembre dernier, le fonds de transition d'un montant de 3 Md€ annoncé par Bruno Le Maire en juin est un nouveau coup de pouce à la filière aérospatiale civile. Objectif de ce fonds : "soutenir les entreprises de taille intermédiaire et les grandes entreprises fortement affectées par la crise sanitaire et qui rencontrent des besoins persistants de financement ou de renforcement de leur bilan". Des conditions auxquelles répondent la filière aérospatiale civile et le transport aérien, parmi les plus touchées et "dont le rebond risque d'être plus long".

Prêts et instruments de quasi-fonds propres

Doté de 3 milliards d’euros, le fonds de transition permettra de soutenir, par des prêts et des instruments de quasi-fonds propres, les entreprises qui ont un besoin de liquidités ou de renforcement de leur haut de bilan, du fait de leur endettement et de la dégradation de leur solvabilité. S'appuyant sur "les règles communautaires en matière d'aides d'État", les interventions du fonds s’inscriront dans le cadre de l’encadrement temporaire de ces aides visant à soutenir l'économie dans le contexte de crise sanitaire.

Six membres pour le Comité consultatif

Les demandes déposées feront l’objet d’une revue par un Comité consultatif au sein du ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance. Ce Comité, présidé par Gérard Pfauwadel, conseiller national à la sortie de crise, est composé de six membres "reconnus pour leur expertise et leur expérience dans le domaine du financement des entreprises : Michel Clair, Laurence Dors, Jean-Marie Fabre, Jeanne-Marie Prost, Gérard Rameix et Agnès Touraine".