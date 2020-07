Filière aéro : le fonds de soutien ACE Aero Partenaires est lancé

Des "pros" qui connaissent la filière aéro

Elément du dispositif de soutien à la filière aérospatiale mis en place par Bruno Le Maire, ministre de l'Economie et de la Relance, le fonds d'investissement pour accompagner les PME et ETI est désormais créé. Dénommé Ace Aéro Partenaires, il sera géré par Ace Management, filiale de la société de gestion d'actifs et d'investissement Tikehau Capital. Des "pros" avec notamment Marwan Lahoud qui connaît la filière sur le bout des doigts. Il est président du directoire d'Ace Management après avoir été notamment président du Gifas et impulsé à ce titre la mise en place les différentes phases du programme "Performances industrielles".

Déjà 630 M€ mobilisables

L'Etat apporte 200 M€ dont 50 M€ de Bpifrance tandis que Tikehau Capital investit sur ses fonds propres 230 M€. Les quatre grands donneurs d'ordre de la filière aéronautique contribueront également au fonds à hauteur de 200 M€. Airbus met 116 M€, Safran 53 M€, Dassault Aviation et Thales (chacun 13 M€). Ace Aéro Partenaires disposera donc de 630 M€ d'encours à investir, soit 130 M€ de plus que prévu puisque l'objectif initial était de 500 M€.

Nouvelles levées de fonds

Après le succès de cette première levée de fonds, mobilisable dès aujourd’hui au service des PME et ETI de la filière aérospatiale, Ace Aéro Partenaires vise rapidement l’objectif de disposer de 1 Md€ d’encours, à travers de nouvelles levées de fonds. Il s'agit d'accélérer la consolidation de du secteur.