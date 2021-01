Filière aéro : le Crédit Agricole met 100 M€ dans Ace Aéro Partenaires

L'objectif : 1 Md€ d'encours

Le Crédit Agricole vient d'investir 100 M€ dans le fonds Ace Aéro Partenaires lancé le 28 juillet dernier dans le cadre du plan de relance de la filière aéronautique et spatiale mis en place par le gouvernement sous l'impulsion de Bruno Lemaire, ministre de l'Economie. Objectif de ce fonds : renforcer les fonds propres des entreprises françaises stratégiques d'une filière "fragilisée par la crise sanitaire et économique actuelle, préparer l'après-crise, les accompagner dans leur développement et soutenir la consolidation du secteur...". Avec pour but de disposer de 1 Md€ d'encours. La première levée avait totalisé un montant total d'engagements de 630 M€ auprès de l'Etat (200 M€), d'Airbus, Dassault, Safran et Thalès (200 M€) et de Tikehau Capital (230 M€).

Un fonds géré par Ace Capital Partners

La gestion de ce fonds est assurée par la société de capital investissement Ace Capital Partners, filiale de Tikehau Capital, spécialisée dans les secteurs industriels et technologiques stratégiques qui investit dans des acteurs de niche (Support Capital) et dans des plateformes de consolidation de la filière (Platform Capital). Marwan Lahoud, Executive Chairman d'Ace Capital Partners, a déclaré : "Nous saluons l'engagement du Crédit Agricole dans ce véhicule d'investissement clé pour la filière aéronautique que nous avons le plaisir de gérer et qui atteint, grâce à cet investissement, une étape importante de son développement. Nous nous réjouissons de pouvoir compter sur ce nouveau partenaire stratégique dans notre travail d'investisseur sectoriel engagé dans la sauvegarde et le renforcement de cette industrie de pointe."

IPECA participe aussi à Ace Aéro Partenaires

En octobre dernier, IPECA avait rejoint Ace Aéro Partenaires à hauteur de 5 M€ investis sur cinq ans afin de bien souligner "le lien affinitaire" qui existe entre le fonds de prévoyance et la filière aéronautique et spatiale. « Nous accompagnons depuis plus de 70 ans les entreprises, salariés et retraités de la filière aéronautique pour faire avancer leur protection sociale. Ils sont au cœur de nos préoccupations au quotidien. Contribuer à la naissance du fonds « AEROFUND 4 » pour aider les PME du secteur aéro dans le contexte difficile que nous connaissons est pour nous naturel et évident », indiquait alors Marc Legrand, Président d’IPECA PRÉVOYANCE.