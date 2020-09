Filière aéro et défense : MSAé et IPECA scellent une alliance autour de la prévention et de la solidarité

Transfert du portefeuille de la MSAé vers IPECA

A l’issue de leurs Assemblées générales respectives, qui se sont déroulées les 1er et 2 septembre 2020, la mutuelle MSAé et l’institution de prévoyance IPECA ont annoncé une alliance qui veut "consolider la protection sociale des salariés de l’aéronautique et de l’aérospatiale civile et militaire française et de mettre en œuvre une politique volontariste de prévention et d’action sociale adaptée aux enjeux de la filière". Cette alliance se traduira opérationnellement par le transfert du portefeuille d’assurance (individuel et collectif) de la MSAé vers IPECA PRÉVOYANCE, ainsi que le transfert de sa gestion, sous réserve de l’accord de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. MSAé, transformée en mutuelle de Livre 3, portera pour compte commun l’ensemble de l’offre de prévention, d’accompagnement et d’action sociale de la filière aéronautique et aérospatiale.

Une structure unique

Dans un souci d'efficacité, la MSAé et lPECA PRÉVOYANCE s’appuieront sur des ressources et des moyens dédiés, au sein d’une structure unique. « Le GIE IPECA a vocation à jouer ce rôle et devrait devenir le GIE IPECA MSAé après décision de notre Assemblée générale d’octobre prochain » précise Philippe Pezet, Vice‐ Président d’IPECA PRÉVOYANCE et Président du GIE IPECA. Et de poursuivre : « L’objectif est d’être opérationnel au plus vite. Dans l’environnement actuel, nos entreprises ont besoin d’être soutenues et accompagnées activement. Nous nous mettons en ordre de marche pour proposer à la filière aéronautique et spatiale civile et militaire, à ses salariés et anciens salariés, une protection sociale complète et un dispositif de prévention et d’action sociale dédié » .

Dispositifs de soutien individuel ou collectif

« Dans le contexte très difficile que traverse la filière aéro, la protection des salariés est plus que jamais au centre de nos préoccupations. Cette alliance est pour nous l’occasion unique d’unir nos forces pour offrir aux entreprises et aux salariés, au‐delà des garanties de prévoyance et de santé indispensables, des dispositifs de soutien individuel ou collectif, de qualité de vie au travail, d’accès facilité aux soins et des outils de prévention dédiés » se félicite Philippe Fraysse, Président de la MSAé. « Nous allons construire ensemble une très belle histoire », renchérit Marc Legrand, Président d’IPECA PRÉVOYANCE. « Nous partageons la même vision stratégique des enjeux de la protection sociale et des besoins futurs des entreprises, des salariés et des retraités du secteur aéronautique et aérospatial, qui se relèvera évidement de cette épreuve et en sortira plus fort. Il faudra pour cela qu’il soit accompagné. Et nous entendons y participer activement ».