Filière aéronautique : les fabricants de machines-outils vont-ils en profiter ?

Un marché en croissance malgré les difficultés de la supply chain

Depuis le 15 octobre, le cœur de la Ville rose bat au rythme des usines. L’incontournable salon Siane Industries rassemble en effet au Meett, parc des expositions, centre de conventions et de congrès de Toulouse Métropole, les donneurs d’ordres, fournisseurs et partenaires des différentes filières industrielles. Sans surprise, sur les terres airbusiennes, le secteur aéronautique se taille cette année encore la part du lion.

Mais tandis que l’an dernier, dans le sillage d’un Salon du Bourget incontestablement porteur d’espoirs et de perspectives, tous les regards étaient tournés vers la montée en cadence de la production, cette nouvelle édition est plus prudente. Parce qu’entre-temps, les difficultés rencontrées par la supply chain ont conduit les donneurs d’ordres – Airbus en tête – à réévaluer leurs ambitions productives. Dans ce contexte contrarié, les fabricants de machines-outils, qui se réjouissent de délais de livraison et de prix stabilisés, optent pour une saine vigilance tout en conservant intactes leurs ambitions.

Selon les données publiées par l’organisation professionnelle Evolis, qui représente les fabricants de machines et de biens d’équipement contribuant « à la compétitivité et à l’efficacité de l’industrie française » (600 entreprises adhérentes), la production des industries des biens d’équipements mécaniques – tous marchés confondus – s’est élevée l’an dernier à 21 Md€, en progression de 8,5 %. Sur le segment des machines et solutions dédiées à la production industrielle, représentant en France plus de 4,6 Md€ l’an dernier, Evolis souligne que les machines-outils ont progressé de 9 %.

Et tandis que tous les secteurs industriels n’ont évidemment pas avancé au même train, le constat est clair pour l’organisation professionnelle : « L’industrie aéronautique tire l’activité vers le haut ». Evolis anticipe ainsi un taux de croissance annuel moyen sur la période 2023-2027 supérieur à 5 % dans le champ des investissements en machines-outils dédiées à l’aéronautique sur le marché français.

Marc Troïa, directeur général du groupe alsacien Huron Graffenstaden, qui fabrique des fraiseuses et tours de haute productivité - et par ailleurs président du groupement "Machines pour le métal" au sein d'Evolis -, sera présent au salon Siane Industries, à Toulouse. Et pour cause : "L'aéronautique est au coeur de notre business", confie-t-il. Le secteur représente en effet les deux tiers de l'activité de l'entreprise qui compte 150 salariés en France, a enregistré 26 M€ de chiffre d'affaires en 2023 et vise "entre 38 et 40 M€ cette année".

"Dans l'aéronautique, nos machines-outils sont principalement dédiées à l'aluminium et au titane", explique Marc Troïa. "Nos machines de grande dimension sont utilisées pour les éléments de carlingue et nos solutions de tournage-fraisage plutôt pour les pièces de révolution". Après un trou d'air traversé entre 2020 et 2022, Huron Graffenstaden retrouve aujourd'hui ses niveaux d'activité historiques et muscle ses capacités de production afin de faire face aux commandes venant d'Europe de l'Ouest, mais aussi de Turquie, d'Inde et de Chine.

Pour Marc Troïa, la montée en cadence de l'aéronautique est synonyme de commandes en cascade. "Tous les sous-traitants de premier ou de deuxième rang veulent des machines rapidement", constate-t-il, avant de préciser que compte tenu de l'urgence, les acheteurs – en particulier en France – se tournent de plus en plus vers des solutions rétrofitées, "pour gagner du temps".

Accompagner la montée en cadence

Dominique Melki-Delcasse, président de la société Broetje Automation France (130 salariés, siège à à Colomiers, en Haute-Garonne), rappelle que "Airbus a réalisé d’importants investissements au cours des deux dernières années. La tendance se poursuit en 2024, avec beaucoup de livraisons. Nos équipes allemandes ont la capacité de gérer de très gros projets, de plus de 150 M€, avec des chaînes complètes d’assemblage. Ce sont des solutions à haute valeur ajoutée, reconnues pour leur robustesse".

"Notre entité française, elle, est privilégiée pour son agilité et est désormais positionnée sur des projets représentant plus de 10 millions d’euros». Le marché aéronautique a représenté l’an dernier près de la moitié de l’activité française de l’entité «Waterjet Technology» du groupe néerlandais Resato (250 salariés, 50 M€ de chiffre d’affaires en 2023), spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de machines de découpe jet d’eau.

«Nous vendons des machines à de grands acteurs du secteur comme Safran, mais aussi à des équipementiers et à des PME", explique Éric Le Strat, directeur France de l’entité de 30 salariés, qui a enregistré 7,8 M€ de chiffre d’affaires en 2023. "Ces dernières, qui constituent l’essentiel de notre clientèle, viennent chercher chez nous de la sécurité, de l’accompagnement et de l’expérience. Au-delà de la qualité de nos machines, nous misons beaucoup sur le service, en apportant des solutions clé en main».

Même enthousiasme du côté de Mustapha El Bouchouafi, directeur général de Zeiss Industrial Metrology (groupe allemand Zeiss, 45 000 salariés), qui développe en particulier des machines dédiées au contrôle qualité : rayon-microscopie, MMT tactile et Scan 3D. "L'aéronautique représente environ 40 % de notre activité en France et 20 % dans le monde", explique celui qui préside par ailleurs le groupement "Solutions d'automatisation" au sein d'Evolis. "Nos technologies de pointe sont adaptées à la fois aux avions et aux hélicoptères, que ce soit pour des applications civiles ou militaires."

Pour le dirigeant, la période que traverse actuellement le secteur est assurément propice au business. "Après deux années d'incertitude, le trafic aérien a repris de plus belle", se réjouit-il. "Les carnets de commandes d'Airbus sont pleins et nous nous attendons à ce que 2024 soit une année record". Pour Mustapha El Bouchouafi, l'équation est simple : "Quand l'aéronautique va bien, nous allons bien". Résultat, son groupe enregistre un afflux de commandes, liées directement au ramp-up de la production d'avions, "malgré les soucis rencontrés par la supply chain".

En cause : la situation de la trésorerie, en particulier celle des petites entreprises, de même que le sujet – toujours sensible – de l'approvisionnement en matières premières. "Nous accompagnons le marché, avec ses bons et ses mauvais côtés", assure le dirigeant, qui insiste sur le fait que "lorsque nos clients ont un projet solide, ils trouvent les moyens d'investir, même si c'est forcément plus compliqué pour les PME. Aujourd'hui, chacun a compris que les investissements étaient obligatoires pour rester dans la course".



Sur ce front, Mustapha El Bouchouafi met l'accent sur les gains réalisés par les industriels s'équipant de machines de nouvelle génération. "Nous accompagnons les acteurs dans leurs défis, indique-t-il. Par exemple, une machine de mesure tridimensionnelle MMT Zeiss dédiée à l'aéronautique génère 70 % de gain de productivité et 50 % de consommations énergétiques en moins". Et Yannick Bôle, directeur des ventes aerospace chez Zeiss Industrial Quality Solutions, d'ajouter : "Nous sommes positionnés à la fois sur les outils de production et sur les outils de R&D ; cela nous permet de lisser les risques potentiels et nous donne un gros avantage en matière de connectivité des données".

Une situation ambivalente

Si les voyants sont globalement au vert et l'optimisme de mise, les fabricants de machines-outils demeurent ainsi pleinement vigilants, alors que les difficultés rencontrées par la supply chain aéronautique pourraient ralentir - voire geler - certains projets d'investissement. "Nous voyons des entreprises hésiter", témoigne Jean-Claude Pasquies, co-fondateur du salon Siane Industries. "Le carnet de commandes du secteur est bien là, mais cela ne suit pas toujours au niveau des équipements. Car il y a de l’incertitude".

L'ambivalence de la situation est résumée par Nicolas M. Guillet, directeur général d’Index France, filiale du groupe allemand Index (2 000 personnes dont une soixantaine dans l’Hexagone), qui réalise 30 % de son chiffre d’affaires dans l'aéronautique. "D'un côté, pour renforcer leur résilience et poursuivre leur montée en cadence, les entreprises de la supply chain ont la volonté d’investir dans leurs outils de production", constate le dirigeant de l'entité spécialisée dans la fabrication de tours et de tours fraiseurs à commande numérique.

"Mais dans le même temps, le marché fait face à des soubresauts. Certains éléments de la chaîne ne sont pas capables de suivre la montée en cadence, donc il y a des réajustements, et par conséquent des demandes de reports dans les livraisons des machines". Ainsi, reconnaît-il, certaines "hésitations à signer". "C’est du « oui, mais», des atermoiements qui créent des effets de « stop and go »", constate le dirigeant, qui estime cependant que le marché demeure "favorable".

Le son de cloche est comparable chez WFL Millturn Technologies, groupe autrichien spécialisé dans la fabrication de centres de tournage-fraisage multifonctions, lui aussi très engagé dans l'aéronautique. "Nous voyons beaucoup de projets, car tous les acteurs doivent monter en cadence, à la fois dans le civil et dans le militaire", témoigne Alexandre Peter, responsable de la filiale française du groupe de 450 salariés, basée à Cornebarrieu, en Haute-Garonne. "Mais si les projets sont là, clairement identifiés, reste parfois à passer à l’acte. Et donc à être en mesure de financer cette montée en cadence. Cela fait l’objet de discussions entre donneurs d’ordre et fournisseurs, l’objectif étant évidemment de sécuriser l’outil industriel".

La trésorerie au coeur des enjeux

L'attentisme qui semble gagner une partie de la chaîne de sous-traitance en matière d’équipement est ainsi avant tout lié, selon Éric Le Strat, chez Resato, à "un problème financier". "C’est le nerf de la guerre!", insiste le dirigeant. "Nous voyons aujourd’hui de belles entreprises se retrouver à court de trésorerie. Il y a la volonté d’investir, mais pour cela, il faut de l’argent. Et aujourd’hui, les banques sont frileuses; elles veulent des garanties".

Pour le responsable des activités de Resato en France, cela ne fait aucun doute : "Pour débloquer la supply chain, il faut l’alimenter financièrement afin qu’elle se consolide techniquement". Le "manque de visibilité" fait aussi partie selon lui des raisons qui amènent les acteurs du secteur - en particulier les PME - à "figer ou reporter" certaines décisions d’investissement. "Pour monter en cadence, il faut des capacités de production supplémentaires", soutient Éric Le Strat.

"Il faut enclencher une spirale positive : investir pour être plus compétitifs, ce qui permet de remporter davantage de marchés, afin d’être en capacité de réinvestir, etc...". Pour Marc Troïa, chez Huron Graffenstaden, si attentisme il y a, ce n'est cependant pas du côté des partenaires de premiers rangs des avionneurs, mais plutôt au sein du tissu de PME. "Il y a les PGE (prêts garantis par l'Etat, NDLR) à rembourser, le coût d'achat des matières premières... Certaines petites sociétés peuvent se retrouver bloquées", concède le dirigeant. Pour autant, insiste-t-il, le marché demeure très dynamique. "Le business continue, car la visibilité est là", conclut-il.