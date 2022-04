Filière aéro : le malaise social persiste chez Thales

Une intersyndicale remontée chez Thales

Mardi 5 avril, près de 600 salariés du groupe Thales ont formé un cortège funèbre dans la zone d’activités de la Clef Saint-Pierre à Elancourt (Yvelines), rapporte "Actu78" qui poursuit : "avec cette action intersyndicale, ces employés, venus de différents sites de France (Brest, Laval, Gémenos, Mérignac, Vélizy-Villacoublay, Elancourt…), souhaitaient dénoncer « la mort du dialogue social » dans leur entreprise". Depuis deux mois et demi, les salariés sont en effet mobilisés contre la politique salariale menée par leur groupe. « De mémoire de Thalésien, il n’y avait jamais eu de mobilisation aussi longue et aussi grande », rappelle Sandrine Cornut, coordinatrice adjointe de l’Inter CFDT Thales, citée par "Actu78".

Une réunion au siège qui a tourné court

"Les employés réclament une augmentation d’au moins 4 % tandis que la direction leur propose une hausse de 3,5 %", poursuit "Actu78" qui cite à nouveau Sandrine Cornut : "Les résultats du groupe sont historiques : 500 M€ de dividendes ont été versés aux actionnaires". La dernière réunion de négociations entre syndicats et direction organisée le 10 mars dernier au siège à La Défense (Hauts-de-Seine) a tourné court. « La direction est venue sans propositions, regrette l’élue syndicale. On leur a proposé un protocole de sortie de crise. Ils l’ont balayé… ». De son côté, interrogé par "Actu78", Thales estime avoir « proposé une politique salariale adaptée permettant de reconnaître le travail de chacun et de préparer l’avenir dans un contexte économique qui reste perturbé ». L’entreprise assure « maintenir le dialogue social actif et rester très attentif à l’évolution de la situation économique et son impact sur ses salariés ».

Entrave à Elancourt ?

"Lors de cette manifestation, les salariés entendaient également exprimer leur colère contre la décision de leur direction d’assigner en justice 22 salariés d’Elancourt pour entrave à la libre circulation des biens. Thales "reproche à ces grévistes d’avoir bloqué l’entrée du site lors de leurs actions. « Les assignations en justice ont été délivrées dans le but de lever le blocage des matières premières et permettre l’accès au site à l’ensemble des salariés qui souhaitaient poursuivre leur activité », explique la direction, tout en précisant que « les organisations syndicales ont été prévenues au préalable de cette action en cas de blocage de l’accès au site ou des flux entrants et sortants »", raconte "Actu78". "Faux rétorque une représentante syndicale, elle-même assignée en justice. « Les salariés pouvaient continuer à accéder à leur poste de travail. On a filtré une seule entrée sur quatre, assure-t-elle. Leur objectif, c’est que cela ne se reproduise pas. Ils veulent faire taire les organisations syndicales. » Les syndicats demandent la levée de ces assignations. L’audience est programmée ce jeudi 7 avril, à 15h30, au tribunal judiciaire de Versailles", conclut "Actu78".