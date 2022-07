Farnborough Airshow 2022 : MBDA réalise les premiers essais de son arme laser Dragonfire

Premiers essais pour l'arme laser Dragonfire

MBDA et ses partenaires Leonardo, QinetiQ et Dstl (Defence Science and Technology Laboratory) viennent d'annoncer avoir réalisé une première série d'essais avec leur démonstrateur d'arme laser ou à énergie dirigée Dragonfire à la veille de l'ouverture officielle du Salon de Farnborough. Ces essais, réalisés à faible puissance, ont porté sur la précision du système et sa capacité à suivre des cibles aériennes et navales avec "un haut niveau de précision". Des essais suffisamment concluants pour que MBDA annonce la deuxième série d'essais avec cette fois une énergie avec forte puissance et portant sur la capacité d'engager des cibles "dans le cadre de différents scénarios représentatifs".

Un programme lancé en 2016

Le programme Dragonfire a été lancé par le ministère britannique de la Défense avec un contrat d'un montant de 30 M£ notifié en septembre 2016. A l'époque le consortium comptait aussi GKN, Arke, BAE Systems et Marshall ADG. Ces essais du Dragonfire interviennent pratiquement six ans après ceux réalisés par MBDA Deutschland. Possible que le retour d'expérience de ces derniers ait nourri ceux de MBDA UK. Du moins, on peut l'espérer.

Essais en Mer du Nord par MBDA Deutschland

En novembre 2016, MBDA Deutschland avait en effet annoncé avoir réalisé des essais d'une arme à énergie dirigée du 4 au 14 octobre 2016 sur la côte de la Mer du Nord en Allemagne. Les essais avaient eu pour but de tester le fonctionnement général du système et de valider en particulier la bonne marche du système de visée et de poursuite de l'arme. Les essais de guidage du faisceau avaient été effectués à l'aide d'un drone Quadcopter. Le véhicule a été illuminé par le système de visée de l'arme laser puis poursuivi. Selon MBDA, malgré les manœuvres dynamiques du Quadcopter et avec des conditions météorologiques parfois difficiles, les essais avaient été concluants. L'arme laser avait réussi a poursuivre le véhicule à différentes distances. Certains essais ont simulé des attaques saturantes, obligeant le système de visé à passer d'une cible à une autre.