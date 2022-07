Farnborough Airshow 2022 : la japonaise Feel Air veut jusqu'à 36 ATR 72-600 et ATR 42-600

Feel Air : un modèle original pour le transport aérien régional japonais

La compagnie aérienne japonaise propose un modèle original pour atteindre son objectif "d’améliorer la mobilité aérienne régionale au Japon en reliant des destinations locales qui ne sont actuellement pas desservies par avion, pour tisser des liens plus forts entre les entreprises et les populations régionales, générer de nouveaux marchés et enrichir les économies locales", pour reprendre les propos de Hideki Ide, président de Feel Air Holdings. Pour y arriver : un modèle de franchise pour "bâtir progressivement une famille de compagnies aériennes régionales qui couvriront différentes régions du pays".

Une famille d'au moins cinq compagnies aériennes régionales

Dans les années à venir, Feel Air Holdings prévoit donc de créer au moins cinq compagnies aériennes régionales, avec une flotte qui comprendra à terme 36 turbopropulseurs ATR dans leurs versions ATR 72-600, ATR 42-600 et ATR 42-600S (la version à atterrissage et décollage court). Pour les dirigeants de Feel Air les ATR sont "dotés d’une taille idéale pour ce type d’opérations régionales" et "ils font preuve d’une efficacité opérationnelle exceptionnelle". Sans oublier des émissions de CO2 largement inférieures à celles générées par les jets.

ATR renforce ses positions au Japon

Feel Air va nettement permettre à ATR de renforcer ses positions au Japon. Le constructeur compte aujourd'hui trois clients opérant 15 appareils. Deux autres compagnies aériennes devraient les rejoindre dans les mois à venir. Outre Amakuza Airlines (un ATR 42-600) et les deux filiales régionales de Japan Airlines, Japan Air Commuter (9 ATR 42-600 et 2 ATR 72-600) et Hokkaido Air System (3 ATR 42-600), ATR a en effet "accroché" Oriental Air Bridge et Toki Air qui ont respectivement commandé deux ATR 42-600 et deux ATR 72-600. Au total, ATR estime à 100 le nombre de ses appareils qui pourraient être exploités au Japon à moyen terme.