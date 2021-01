Famille Airbus A320neo : Pratt & Whitney amplifie ses parts de marché

Le Pratt & Whitney GTF sur 539 Airbus

Frontier Airlines décide de choisir les moteurs Pratt & Whitney GTF pour équiper les 134 exemplaires de la famille Airbus A320neo faisant partie de la commande géante passée par IndiGo Partners lors de l'édition 2017 du Dubai Airshow pour un total de 430 avions répartis également entre les autres compagnies aériennes partenaires du fonds d'investissement américain : Wizz Air, JetSMART et Volaris. Au total, les Pratt & Whitney GTF propulseront pas moins de 539 appareils de la famille A320neo. Des compagnies aériennes déjà clientes des moteurs Pratt & Whitney, soit par le biais de leurs Airbus A320ceo (V2500), soit par le biais de leurs A320neo. Frontier Airlines était, quant à elle, une cliente historique du CFM 56 qu'elle quitte donc pour le moteur concurrent qui n'en finit pas d'amplifier ses parts de marché à la fois sur la famille A320neo et les Airbus A220.

Frontier Airlines : client de l'Airbus A321XLR

Sur le total des 134 appareils destinés à Frontier Airlines, 49 sont des A320neo, 67 des A321neo et 18 des A321XLR. La commande initiale pour Frontier Airlines portait sur 100 Airbus A320neo et 34 A321neo. Depuis le lancement de l'A321XLR, Indigo Partners a fait évoluer sa commande pour convertir 50 des A320/A321neo initiaux en A321XLR. Frontier Airlines en prendra 18 tandis que Wizz Air s'est vue allouer 20 exemplaires et JetSMART, douze. (cf Air & Cosmos n° 2688).