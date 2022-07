Face aux menaces russes, l'USAF déploie 12 chasseurs F-22 en Pologne

Alors que la Russie menace les pays soutenant l'Ukraine, l'état-major de l'Armée de l'Air américaine en Europe et en Afrique (USAFEA) a confirmé dans un communiqué de presse qu'un groupe d'avion de combat de supériorité aérienne F-22 ont atterri sur la base aérienne de Lakenheath (Suffolk, Royaume-Uni). Il s'agit d'un premier groupe de six F-22, arrivé le 26 juillet et appartenant au 90ème escadron de chasse du 3ème Wing, basé sur la base aérienne Joint Base Elmendorf-Richardson (Alaska, États-Unis). Après une halte technique sur la base anglaise (où ne sont d'ailleurs basés que des appareils américains), les F-22 seront déployés sur la 32ème base aérienne de Łask (Łodz, Pologne).

Cette base aérienne avait déjà accueilli un groupe d'avions de combat F-15C/D Eagle au début du mois de février mais ces derniers ont été redéployés sur une autre base. Ils doivent être prochainement rejoint par un autre groupe de six F-22, probablement en vol où ces lignes sont écrites (voir l'image ci-jointe).

Il s'agit à la fois d'une réponse aux menaces de la Russie envers les différents États (et tout particulièrement les États-Unis) qui soutiennent l'Ukraine. Ils auront comme mission d'intégrer l'énorme dispositif aérien couvrant tout le flanc Est de l'OTAN, comme le montre la photo en fin de l'article. Enfin, ils permettent aussi de rassurer directement les États membres de l'OTAN, situés non-loin de la Russie.