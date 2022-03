Extraire de l’oxygène du régolite lunaire

Une importante production en ligne de mire

Le contrat a été annoncé le 23 février par Thales Alenia Space et confirmé le 9 mars par l’Agence spatiale européenne.

Il concerne une étude sur le développement d’un démonstrateur de charge utile d’extraction d’oxygène à partir de roche lunaire, en utilisant du sel fondu et l’électrolyse.

L’objectif est de réduire les risques liés aux technologies clefs nécessaires, dans la perspective de construire des usines lunaires plus grandes, pour produire in situ du propergol pour les vaisseaux, de l'air respirable pour permettre aux astronautes de résider durablement sur la Lune, et des matières premières métalliques.

Le consortium retenu, mené par Thales Alenia Space au Royaume-Uni, comprend les sociétés AVS (Added Value Solutions), Metalysis et Redwire Space Europe, ainsi que l’Open University.

Le montant du contrat signé entre l’ESA et Thales Alenia Space s’élève à 1 M€, pour une durée de 12 mois.

La construction de la charge utile ne sera décidée qu’une fois que cette phase d’études sera terminée.

Une première au crédit d’Airbus

Fin octobre 2020, Airbus Defence and Space avait annoncé avoir réussi à démontrer la production d'oxygène et de métaux à partir de poussière lunaire simulée.

Le procédé, baptisé Roxy (Regolith to OXYgen and Metals Conversion), avait été testé en septembre précédent par une équipe internationale dirigée par Airbus à Friedrichshafen, en Allemagne.

Il avait a permis d’extraire de l’oxygène à partir de régolithe simulé, sans émission et sans nécessiter de matériaux ou de consommables supplémentaires provenant de la Terre – à l'exception du réacteur lui-même.