Expleo, partenaire du "ramp-up"

Expleo : accompagnateur des acteurs aéronautiques

Si le groupe Expleo, basé à Montigny-le-Bretonneux (78), est présent dans de nombreux secteurs, comme l’automobile, la finance, l’énergie ou encore la santé, il réalise « environ un tiers de son activité" dans le secteur de l'aéronautique, du spatial et de la Défense », explique Alexandre Willemont, senior vice-président Aéronautique.

Le prestataire de services global en ingénierie, technologie et conseil, qui compte 19 000 salariés répartis dans une trentaine de pays et a enregistré l’an dernier 1,4 Md€ de chiffre d’affaires, travaille notamment pour les grands donneurs d’ordre et pour les équipementiers et ETI (entreprises de taille intermédiaire) de la supply chain aéronautique, en France et à l’international.

"C’est un marché à la fois historique et stratégique pour nous depuis plus de quarante ans ", indique le dirigeant. Sur ce front, Expleo déploie différents types de services. "Tout d’abord, les activités de bureau d’études, incluant des missions de conception de produits mécaniques, de systèmes électroniques et de logiciels, mais aussi un travail sur les matériaux et les procédés dans le cadre par exemple de l’allègement des aéronefs, sans oublier les procédés d’éco-design et la circularité", précise Alexandre Willemont.

Deuxième activité phare : l’industrialisation, au travers du déploiement de procédés de "manufacturing" et d’assemblage. Enfin, le groupe accompagne les acteurs aéronautiques dans leurs démarches de qualité et de conformité, depuis l’inspection de produits intermédiaires jusqu’à l’avion totalement assemblé. "Par ailleurs, de façon transverse, nous déployons des services de tests - au sol et en vol - accompagnons à rendre la supply chain plus robuste en termes de livraisons à l'heure et en qualité, et transformons cette industrie grâce à des missions de conseils opérationnels ou de digitalisation", ajoute le vice-président.

Industrialisation et qualité

Une dernière activité qui prend d’autant plus son sens à l’heure d’une montée en cadence quelque peu contrariée. " On le sait, les grands acteurs comme Airbus accompagnent leurs partenaires dans l’accès à certaines matières premières", rappelle Alexandre Willemont. "de la même manière, les donneurs d’ordre peuvent être amenés à faire appel à des experts, venant de l’interne ou de l’externe, en vue de soutenir leurs partenaires".

Dans ce cadre, les équipes d’Expleo peuvent être mobilisées pour accompagner sur le terrain les ETI et PME de la "supply chain" dans leur nécessaire adaptation, voire dans leur transformation industrielle. Ces acteurs peuvent également faire directement appel à Expleo, en particulier pour des missions de conseil. De nouvelles activités qui, pour le groupe, ne compensent cependant pas les effets du décalage des montées en cadence des principaux donneurs d'ordre.

"Nos métiers, en particulier l’industrialisation et la qualité, sont de très près liés à la montée en cadence", soutient le dirigeant. « Or, si on sait que l’atterrissage prévu devrait être le même, il est parfois décalé…". Autre problématique avec laquelle composer : le possible étirement dans le temps des travaux d’innovation liés aux nouveaux programmes d’avions qui, là encore, impacte l’activité du groupe.

Propulsion hydrogène aussi

Mais, Expleo n’en oublie pas pour autant son rôle historique d’innovateur, agissant sur des dossiers liés notamment à la propulsion hydrogène à la demande d’avionneurs et d’équipementiers tout en investissant lui-même sur des sujets de rupture. "La feuille de route du secteur est claire et en matière de décarbonation, l’objectif de 2050 est dans toutes les têtes", insiste Alexandre Willemont. "la trajectoire n’a pas changé et nous travaillons de façon proactive sur des sujets d’optimisation, adaptés aux enjeux de soutenabilité environnementale".