EXCLUSIF : Premières images de la munition rôdeuse de Thales

La multiplication des munitions rodeuses

La munition rodeuse, aussi appelée "munition télé-opérée" (MTO), permet de renvoyer la vidéo en temps réel à un télépilote qui continuera à orienter le drone jusqu’à l’impact, à l’inverse du drone-kamikaze qui ne renvoie pas d’image après son tir et s’assimile à un missile low-cost.

Deux grandes catégories de munitions-rodeuses semblent se dessiner :

des systèmes légers, souvent de petits drones à voilure tournante ou fixe, dont le rayon d’action est d’environ 10 km pour une autonomie de 30 mn. Ils disposent d’une charge militaire efficace contre un groupe de combattants ou des véhicules non-blindés (type pick-up, systèmes de radar, systèmes de défense aérienne), voire contre un blindé léger,

des systèmes plus volumineux, en général à voilure fixe, portent jusqu’à 50 km et peuvent disposer d’une tête militaire supérieure à 4 kg nécessaire pour détruire des blindés lourds ou des infrastructures protégées.

Quelles que soient les solutions, la future génération de munitions rodeuses devra opérer sans GPS et résister au brouillage radio, et ainsi rester opérationnelle malgré la violence du combat de haute intensité. Par ailleurs, une MTO sera un acteur supplémentaire dans les airs et son emploi devra se conjuguer avec les hélicoptères de combat et l’artillerie classique.

Cela signifie que sa conception et sa production devront satisfaire de haut niveaux de navigabilité et de sûreté de fonctionnement tout en respectant la séparation entre zones, des exigences que l’on retrouve chez les mini drones de contact équipant l’armée de Terre (SMDR).

Parmi les munitions-rodeuses largement médiatisées en Ukraine, côté ukrainien on peut souligner l’usage des Warmate d’origine polonaise, des Switchblade américaines, mais aussi les nombreux drones artisanaux produits en impression 3D largement médiatisés. Côté russe, les drones Lancet ont eu un fort impact dans la profondeur ukrainienne, touchant des cibles aussi variées que des pièces d’artillerie ou un patrouilleur sur le Dniepr, et endommageant aussi l’un des Caesar fournis par la France.

Ces munitions-rodeuses sont à distinguer des missiles low-cost comme les Shaheed iraniens lancés par la Russie, ou les Beaver et Mugin-5 employés par l’Ukraine, qui sont pré-programmés vers une cible mais ne renvoient plus aucune vidéo et ne sont plus pilotables après leur tir.