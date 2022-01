Exclu Défense : Le Reaper toujours superstar de Barkhane

Barkhane : 55 % des frappes réalisées par le drone Reaper

Selon une statistique confidentielle transmise à Air&Cosmos le 7 janvier par l'EMA (demandée à plusieurs reprises en 2021, sans succès), Barkhane a frappé à 98 reprises en 2021, soit un léger recul par rapport à 2020. 55 % de ces frappes ont été réalisées par le drone Reaper, contre 58% en 2020. Les six appareils de la 33e escadrille de surveillance, de reconnaissance et d'attaque (ESRA) de Cognac présents à Niamey restent donc à la pointe du combat, devant les Mirage 2000D (de la 3e escadre de chasse) et les Mirage 2000C du 2/5 Ile-de-France qui vont quitter le théâtre. Et loin devant les hélicoptères de l'Armée de Terre.

Armée de l'Air et de l'Espace : premier facteur d'attrition

Une réalité qui pourrait bien expliquer pourquoi la 3D de Barkhane est aussi peu éclairée par la communication opérationnelle : ses succès pourraient bien accélérer une sortie prématurée de Barkhane, faisant négliger les forces terrestres au profit de la seule base aérienne projetée de Niamey qui assure une bonne partie des effets dans un formait très réduit. L'Armée de l'Air et de l'Espace reste donc, une fois de plus, le facteur d'attrition numéro 1 de l'opération Barkhane, devant les forces spéciales (avec qui elle coopèrent néanmoins très régulièrement) et les forces terrestres. Tous ces éléments sont néanmoins importants pour les succès de Barkhane : les forces terrestres constituent régulièrement des appâts pour les GAT, contribuent aussi à faire se déplacer ces mêmes groupes.

Apport des forces terrestres

Il faut aussi régulièrement envoyer des troupes au sol après les frappes aériennes pour réaliser le SSE, la mission d'exploitation des scènes tactiques. Ces fouilles permettent régulièrement de relancer les opérations : régulièrement, des frappes peuvent être différées pour leur faire préférer des attaques chirurgicales de commandos, pour éviter les destructions de ressources. L'Armée de l'Air et de l'Espace déploie en BSS sept Mirage 2000 (5 D et 2 C), un C-130J, trois Casa 235, un A400M, un Phénix, un C135FR. Le volume déployé est limité à environ 300 personnels, grâce à la capacité de reachback : le JFAC-AFCO, qui pilote la manoeuvre aérienne de Barkhane est implanté à Lyon.