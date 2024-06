Eurosatory 2024 : Thales lance sa solution OpenDRobotics avec l'aide de l'intelligence artificielle

Accélérer l'intégration des drones et des robots dans le combat terrestre

Le groupe Thales n'est pas venu les mains vides au salon Eurosatory 2024. Le contraire eut été étonnant. Cette fois, c'est l'occasion de lancer OpenDRobotics, "un système intégré de capacités robotiques et de drones hétérogènes au sein d’une mission automatisée". "Une offre complète qui va permettre d’accélérer l’intégration des drones et des robots dans le combat terrestre", souligne Arnaud Lacaze, vice-président des Systèmes de Commandement de Défense de Thales. S’appuyant sur les standards ROS (Robot Operating System) et STANAG 4586, largement utilisés par l’OTAN, qui lui permettent d’intégrer facilement des drones et robots issus de partenaires et d’autres sociétés", la solution OpenDRobotics "apporte notamment des fonctions de Command and Control (C2) et de combat collaboratif étendu".

Le carton au dernier challenge CoHoMa

Créé à l'initiative de l'Armée de Terre afin de booster la collaboration homme-machine, le dernier challenge CoHoMa a été remporté par l'équipe Force W menée par Thales et ses partenaires SERA Ingénierie, DUMA Engineering, MC-CLIC et H2X. Le thème était "s'emparer d'un objectif" en mettant en oeuvre des solutions robotiques dans le cadre de scénarios tactiques inspirés de la doctrine du combat de contact.

"Dans un temps limité et avec un nombre d’opérateurs restreint à 3, l’équipe a dû faire face à un défi de taille : neutraliser les pièges et s’emparer des objectifs en proposant des capacités robotisées innovantes et coordonnées entre elles. Au terme de trois heures intenses, tous les objectifs de la mission étaient atteints. Un succès qui, après délibération du jury sur différents critères (ubiquité, anticipation, rapidité d'exécution, rigueur tactique, fluidité de la manœuvre, résilience) vaut aujourd’hui à Force W d’être sur la plus haute marche du podium", racontent les communicants de Thales.

Un seul opérateur activant plusieurs systèmes

Et ces derniers de poursuivre : "en associant des plateformes inhabitées de premier rang, un système de mission basé sur la Combat Digital Platform, des moyens de communication sécurisés, des services d’autonomie et leur orchestration développés par Thales, Force W a su répondre à une problématique majeure liée au déploiement en nombre des systèmes robotisés : la nécessité d’opérer plusieurs de ces systèmes avec un seul opérateur tout en étant capable de faire face à des aléas durant la mission et en conservant le contrôle par l’humain. Le dispositif ainsi déployé a permis à un essaim de drones, sous le commandement d’un opérateur unique et en coopération avec les autres moyens, de neutraliser 80% des pièges".