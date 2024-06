Eurosatory 2024 : signature d'un pacte drones aériens défense piloté par la DGA

Mettre en synergie les besoins opérationnels et la filière industrielle

Nouveau chantier par la Direction générale de l'Armement (DGA) : mettre en oeuvre le Pacte drones aériens de défense signé par le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, pendant sa visite au salon Eurosatory 2024. L'objectif : "adapter la conduite des programmes d’armement dans le domaine des drones de contact de moins de 150 kg en mettant en synergie les besoins opérationnels des forces armées et la filière industrielle de défense".

Collectif de travail piloté par la DGA

"Tenant compte des particularités du domaine des drones aériens de contact (moins de 150 kg), le ministère se dote ainsi d'un collectif de travail inédit à l'échelle d'une filière, permettant à l'État et à l'industrie de réfléchir et de construire ensemble les réponses aux problématiques d'intérêt commun. Il s'agit notamment pour les industriels d'améliorer leur connaissance des besoins opérationnels et, pour le ministère, de mieux appréhender les capacités et compétences industrielles". Le tout piloté par la DGA via sa nouvelle Direction de l’industrie de défense (DID). Tout industriel français volontaire, répondant aux critères d'éligibilité, pourra souscrire au Pacte. Une représentation la plus large possible de la filière est recherchée.

La feuille de route du GICAT et de l'ADIF

"Ce Pacte s'inspire directement de recommandations issues d’un travail mené en 2023 par le Groupement des industries de défense et de sécurité terrestres et aéroterrestres (GICAT) et de l’Association du drone de l’industrie française (ADIF)", indique le ministère des Armées. La feuille de route proposée par le GICAT et l'ADIF formulait 20 recommandations dont les suivantes :