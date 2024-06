Eurosatory 2024 : Saab y présente la version super compactée de son radar Giraffe 1X

Le pick-up encore plus mobile que le Sherpa d'Arquus

La guerre en Ukraine est passée par là et les effets des retex seront visibles lors de cette édition 2024 d'Eurosatory. A l'instar de cette version super compactée du radar de détection Giraffe 1X développée par Saab. En 2002, l'industriel suédois l'avait présentée intégrée à un Sherpa d'Arquus. Sauf que ce dernier a beau être léger, il pèse néanmoins 11 tonnes. Et toutes les Armées n'ont pas forcément les moyens de se doter d'une conséquente flotte de Sherpa. D'où cette installation du Giraffe 1X sur un pick-up, ce qui donne aux forces une encore plus grande facilité de déploiement et de mobilité.

Portée de 75 km pour le Giraffe 1X de Saab

L'ensemble de déploiement Giraffe 1X est un système radar 3D à faisceaux empilés, équipé d'une antenne active (AESA). D'une portée de 75 km, le Giraffe 1X de Saab offre, outre des capacités classiques de capteur principal pour une station de missiles sol-air, une capacité de détection de drones et de tirs indirects (mortiers, roquettes). Le résultat a de quoi séduire les armées.