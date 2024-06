Eurosatory 2024 : la Nouvelle-Aquitaine confirme sa bonne dynamique dans le secteur européen de la défense

Installé dans le Hall 5B durant les cinq jours du salon Eurosatory, le stand de la Nouvelle-Aquitaine faisait valoir fièrement ses couleurs, confirmant son statut innovant dans le secteur de le défense. Rendant visite aux industriels de la région le mercredi 19 juin, le jeune conseiller régional Bixente Etcheçaharreta rappelait l’importance de l’industrie en Nouvelle-Aquitaine et la nécessité de maintenir une compétitivité sectorielle dans un contexte géopolitique incertain. « Nous devons envisager un passage en économie de guerre en restant compétitifs. La question de la souveraineté de l’Union européenne est en jeu, et la Nouvelle-Aquitaine est l’un des leaders dans le domaine de la défense. Notre région est un relais de croissance et d’innovations extrêmement important ». Des mots clairs de la part de M. Etcheçaharreta, trouvant un écho auprès des quinze industriels présents autour du stand. L’innovation permanente dans une région compétitive Les compagnies interrogées par Air & Cosmos proposent des produits efficaces et capables d’apporter une réelle plus-value à des sociétés privées ou dans le cadre de contrats gouvernementaux et institutionnels. La firme OliKrom fabrique des peintures capables de changer de couleur selon certaines conditions : certains revêtements vont réagir en cas d’impact (coups, projectiles…), en fonction de la lumière ou en cas de contact avec des gaz spécifiques. Amandine Joyeux, ingénieure d’affaire chez OliKrom, offre quelques détails : « Dans le cadre du projet Horizon 2030, nous développons une peinture qui sera intégrée sur les réservoirs à hydrogène de certains tracteurs. L’idée est de pouvoir détecter une fuite potentielle pour réagir rapidement ». Les produits de la compagnie, basée à Pessac, sont conçus en laboratoire puis produits en banlieue de Bordeaux. OliKrom collabore avec plusieurs industriels majeurs, d’Airbus à Safran en passant par Thales ou Ariane Group. Un succès se confirmant depuis 2014, date de création de l’entreprise, qui connaît une dynamique de croissance.

Le Versatyl est un drone particulièrement imposant mais étonnamment léger, de 26 kg. Il peut emporter 35 kg de charge. © SkyDrone Robotics Fermer

La réussite sourit aussi au fabricant de drones « made in France » installé à La Rochelle, SkyDrone Robotics. Son drone modulaire, le Versatyl, a acquis une certaine popularité auprès du Ministère des Armées et du Ministère de l’Intérieur. Capable d’emporter 35 kg de charge utile alors qu’il n’en pèse que 26, ce grand drone est adaptatif selon les nécessités et les missions. Le directeur commercial de SkyDrone, Damien Chatard, insiste sur la volonté de l’entreprise de fournir un produit « fiable et intégralement réalisé en France ». « Nous proposons un drone polyvalent, capable d’opérer en terrain sensible. Et nous misons sur la proximité avec le client, avec beaucoup de retex, de suivi et des formations auprès des utilisateurs », explique M. Chatard. Cap sur les airs en Nouvelle-Aquitaine Avec l’implantation d’acteurs comme Dassault ou MBDA en Nouvelle-Aquitaine, bon nombre de compagnies misent sur les technologies ariennes. C’est le cas de TDIA, lancée il y a trente ans à Mérignac et équipementier de premier rang pour Dassault. Karine Tourneur, nous livre quelques détails, TDIA devant « livrer des équipements de captation vidéo pour les Rafale de Dassault jusqu’en 2035 ». La PME travaille de concert avec MBDA sur l’élaboration de systèmes de détection anti-missiles. Des tests au canon et des mise en situation avec tests thermiques ont permis de déterminer l’efficacité de détection des missiles, de moins de dix mètres.

Asman Tech propose un partenariat avec la firme Retia, fournissant son radar anti-drone, le ReGuard. © Retia Fermer