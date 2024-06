Eurosatory 2024 : Expleo en profite pour présenter ses solutions technologiques

Gestion d'un essaim de drones

Comme lors de l'édition 2022 d'Eurosatory, les équipes Défense du groupe d'ingénierie et de conseil Expleo vont profiter d'Eurosatory 2024 pour présenter leurs solutions technologiques dans le domaine de la numérisation du champ de bataille. A l'instar d'ExpleoCassie (Cassie pour Collaborative and Autonomous System for Surveillance and Intervention on Emergency) qui est un essaim de drones collaboratif et autonome, capables de communiquer entre eux pour réaliser une mission. "Le nombre de drones impliqués est variable, et le système est capable de se réorganiser pour poursuivre la mission quelles que soient les circonstances", précise Expleo.

Sécuriser les missions de reconnaissance

Un essaim de drones peut servir, par exemple, à la sécurisation des missions de reconnaissance grâce une cartographie en 3D de la zone visée. Les drones balayent ainsi la topographie et transmettent les informations aux drones de surface qui se rendent ensuite sur la zone déterminée pour neutraliser des mines ou transporter du matériel.

Le spatial aussi avec ExpleoLissa

Autre solution logicielle présentée par les équipes d'Expleo à l'occasion d'Eurosatory 2024 : ExpleoLissa (Lissa pour Launchpad for Innovative Software-defined Satellite Applications) pour les charges utiles spatiales et qui "permet de fournir rapidement et à coûts réduits la puissance de calcul nécessaire à un satellite en orbite pour réaliser ses missions (connectivité en zone blanche, levée d’alertes de catastrophes naturelles, relais d’information critiques civiles ou militaires, etc.)".

Numérisation du champ de bataille

Avec son écran Interactive content Digital Battlefield, Expleo va donner l'occasion aux visiteurs d’avoir une visibilité complète sur ses solutions proposées pour la numérisation du champ de bataille. En 2022, les équipes d'Expleo avaient présenté une solution logicielle pour gérer un convoi militaire avec un seul conducteur. Permettant aux autres conducteurs de se reposer, le véhicule de tête coordonne les déplacements de chaque véhicule indépendamment, pouvant ainsi isoler ou insérer un véhicule, diviser le convoi, accélérer, ralentir. Une projection certes très futuriste mais qui est une bonne illustration des capacités logicielles possibles sur le champ de bataille.