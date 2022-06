Eurosatory 2022 : Technamm fait (à nouveau) le buzz

Canon Nexter de 20 mm

Le transformateur de véhicules basé à Lambesc (13) présente à Eurosatory le VOS-APP en version canon de 20 mm, lors des séquences dynamiques proposées par le COGES. Ce véhicule 6x6 est une évolution du VOS-PAT déjà livré aux forces spéciales françaises, et qui emporte le missile MMP de MBDA. Le passage au 20 mm est rendu possible par l’espace disponible sur ce 6X6. Le canon SH20 de Nexter est utilisable contre des objectifs terrestres et aériens (il est aussi employé par les forces spéciales françaises sur Caracal et Cougar rénové du 4e RHFS et de l’escadron 1/67 Pyrénées en air-sol).

Livraisons aux forces spéciales

Le VOS-APP doit être prochainement livré aux forces spéciales françaises. Plusieurs dizaines d’exemplaires ont été commandées, pour remplacer les VLRA en service depuis les années 70, et une version ambulance est aussi prévu. Les unités du COS ont déjà reçu 65 VOS-PAT qui donnent toute satisfaction avec la TF Sabre au Sahel et la Roumanie en a commandé une demi-douzaine. Ces véhicules emploient tous la même base Toyota, avec des pièces dont faciles à trouver dans le monde entier, pour la maintenance courante.

16 4x4 Masstech Commando

Technamm a aussi poussé son idée d’un buggy, le Fennec, en utilisant une base Suzuki de 102 chevaux qui doit être dopée à 150 chevaux. Sa dernière évolution disponible en fin d’année porte un effecteur antichar et pourrait donc constituer un vecteur agile pour des frappes antichar coups de poing ou des combats de partisans comme ceux menés actuellement à l’est. Enfin, Technamm vient de gagner un contrat pour 16 4x4 Masstech Commando destinés à la brigade des forces spéciales air. Cette version survitaminée disposera d’une cabine fermée et d’une benne, avec une circulaire armée d’une mitrailleuse 12,7 mm et plusieurs 7,62 mm.