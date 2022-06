Eurosatory 2022 : La force conjointe du G5 Sahel prend du drone NX70

70 drones Novadem NX70 à la force conjointe du G5 Sahel

Novadem, le fabricant de microdrones français, a vendu 70 drones NX70 à la force conjointe du G5 Sahel. Désormais amputée du Mali, la FC-G5S regroupe les armées du Tchad, du Niger, du Burkina-Faso et de Mauritanie. Les derniers NX70 arriveront d'ici "la fin de l'été" La plupart de ces forces avaient déjà bénéficié de formations par les troupes françaises ou de livraisons de drones plus frustes, dont certains financés par la coopération de défense française. Le NX70 comprend deux microdrones par système. Le Tchad et le Niger ont déjà formé leurs télé-pilotes et reçu leur drones.

Armée de Terre : opérer 3 000 drones d'ici 2023 à 2025

L’Armée de Terre en a reçu de son côté 150 en plusieurs achats urgents destinés aux unités déployées au Sahel. L’Armée de Terre a encore redit, le 12 juin, sa volonté d’opérer 3 000 drones d’ici 2023 à 2025. Jusqu’alors, la cible était 2023, il y a donc un vrai glissement, même si la tendance est confirmée comme le major général de l’Armée de Terre l’a confirmé à Air&Cosmos dans notre numéro spécial Eurosatory. Le sous-chef plan programmes de l’état-major de l’Armée de Terre a annoncé le 12 juin que le NX70 sera remplacé progressivement par l’Anafi de Parrot livré depuis l’an dernier. Les armées disposent de l’Anafi-SE et de l’Anafi USA.

Novadem a livré 300 drones en trois ans

Novadem revendique pour sa part avoir livré 300 drones en trois ans. Plusieurs contrats complémentaires sont intervenus ces derniers mois en Europe, notamment avec le fournisseur belge John Cockerill, qui commercialise une gamme de tourelles.