Eurosatory 2022 : face au risque de guerre, le Président de la République mobilise l’écosystème défense

Nécessité d'une industrie de défense mariant l'extrême innovation et la rusticité

Le chef d'Etat-Major des Armées l’avait déjà évoqué, le Président de la république, chef des armées, l’a dit face aux industriels français, lundi, au salon Eurosatory 2022 : le monde occidental migre vers une « économie de guerre, (…), l’industrie française doit donc être plus innovante (…) savoir « marier l’extrême innovation et la rusticité ». Et l’État doit être « plus exigeant » avec ses fournisseurs. Il l’avait déjà dit en déplorant, en 2018, l’insuffisante disponibilité de l’A400M ou du NH90. L’innovation, il l’a trouvée en visitant le stand de MASA, spécialiste de la simulation dirigée par un de ses anciens cerveaux du conseil de défense, le général Marc de Fritsch. Mais aussi chez Killian Vermersch, une des jeunes pousses de l’incubateur Generate, et chef technologies de Golem, une aide à la décision fondée sur l’IA.

Faire des compromis intelligents

Emmanuel Macron a, à nouveau, plaidé pour l’Europe de la défense, faute de quoi cette Europe « construira les dépendances de demain dans un monde géopolitique où ce que nous croyions impensable naguère est à peu près arrivé à chaque fois ». Clin d’oeil à cette coopération, il a écouté la présentation de l’Institut Saint-Louis, une structure franco-allemande d’innovation employant 400 personnels. « C’est le coeur de l’amitié franco-allemande de faire des compromis intelligents », a commenté le chef de l’État, après avoir entendu aussi avec un plaisir non dissimulé les militaires belges évoquer, sur le stand défense, une coopération parfaite avec la France dans la trame blindée (Griffon, Jaguar), qui se décline dans l’artillerie (Caesar) et bientôt peut-être la cavalerie (blindé léger VBAE).

Mieux jouer la carte des PME

Le CEMA a rappelé au chef des armées les efforts accomplis par les Belges pour intégrer leurs 13 officiers d’échange en France, ou intégrer leur compagnie au sein du dispositif Aigle en Roumanie. Plus tard, sur le salon, un industriel français souhaitant rester anonyme a applaudi au discours présidentiel mais en constatant qu’il doit s’accompagner de la nécessaire adaptation de l’administration qui ne fait pas toujours non plus suffisamment la part aux petites et moyennes entreprises. Unique exemple, dans le plan de relance de l’économie, le contrat notifié à Surveycopter (filiale d’Airbus) pour des drones destinés à la Marine. Les PME et ETI sont trop souvent oubliées dans les actions de l’État, malgré la vigilance de l’action PME de la DGA, qui cherche avant tout à la préserver l’autonomie stratégique de la BITD.

Des banques qui doivent investir davantage dans la BITD

Chez Eden, certains discernent déjà la volonté de Sébastien Lecornu de faire plus pour les PME : il en voyait une (Normande), lundi soir, avant d’accueillir les industriels à l’hôtel de Brienne. Face à une autre difficulté, l’accès au financement, le GICAT a pris le taureau (bancaire) par les cornes, en faisant venir sur le salon une délégation de l’association française des banques. Le président de la République a lui-même évoqué ce sujet de la taxonomie européenne, en appelant les banquiers à s’investir davantage dans le financement de la BITD. Dans l’attente de ces évolutions de fond, les PME doivent aussi se concentrer, TRA-C industries annonce ainsi un renforcement de son périmètre. Aresia, auparavant Rafaut a concentré sous son pavillon historique. Et le fabricant d’armes historique Verney-Caron passe sous le pavillon d’un fabricant d’airsofts, Cybergun.