Eurosatory 2022 : CS Group pilote la lutte anti-drones

CS Group a été notifié par la DGA pour la fourniture de son système de lutte anti-drones dans le cadre du marché PARADE, soit 350 M€ sur 11 ans. Si cette annonce confirme les compétences d'intégration du systémier, on peut se questionner sur la menace adressée par les technologies intégrées alors que les armées se confrontent à des attaques toujours plus diverses et complexes.

Approche multi-capteurs Pour la détection, CS intègrera deux radiogoniomètres de la suite Hydra de Cerbair. Capables de détecter un drone émettant dans la bande 2,4-5,8 GHz – comme les drones quadrirotor de DJI – jusqu’à 3 km, ils constitueront le premier niveau d’alerte. Le radar Iris de l’industriel néerlandais Robin Radar