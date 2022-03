Eurodrone : Airbus choisit la motorisation Catalyst

Airbus : "Le Catalyst, la meilleure solution"

Maître d'oeuvre du programme militaire européen Eurodrone, Airbus Defence and Space vient de sélectionner la motorisation de ce drone MALE (grande endurance moyenne altitude) dont le contrat de développement a été signé le jour même de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Airbus a fait le choix du moteur Catalyst, considéré comme "la meilleure solution en termes de maturité technologique" et affichant de "meilleures performances". La version militarisée du Catalyst est sous maîtrise de Avio Aero, filiale de GE Aviation. La proposition concurrente était poussée par Safran Helicopter Engines associé à ZF Luftfahrttechnik GmbH (ZFL) et MT-Propeller sur la base du Ardiden 3.

Un premier vol en septembre 2021

Le Catalyst est aux essais en vol depuis le 30 septembre 2021, date de son premier vol sur un banc d'essai volant Beechcraft King Air. A cette date, 16 moteurs d'essai avaient d'ores et déjà accumulé plus de 2 600 heures de fonctionnement dans le cadre d'essais au sol et réalisé quatre essais de certification. La prise de risques technologiques s'annonçait donc moindre pour Airbus Defence and Space, d'autant que l'invasion de l'Ukraine a quelque peu, voire même accéléré un certain nombre de calendriers.

Gamme des 850 à 1 600 ch

Le Catalyst est le premier turbopropulseur moderne à régulation numérique à pleine autorité (FADEC), destiné à la gamme de 850 à 1 600 ch. Le Fadec est capable de fournir un contrôle de la puissance et de l'hélice semblable à celui d'un jet, avec un seul levier, et réduit la charge de travail du pilote tout en offrant un plus grand niveau de contrôle et de réactivité. Le moteur présente un rapport de pression global de 16 à 1, le meilleur du secteur, avec selon son constructeur une consommation de carburant inférieure de 20 % et une puissance de croisière supérieure de 10 % par rapport aux concurrents de la même classe de taille.