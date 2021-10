Euro2Moon : une plateforme européenne pour préparer un écosystème lunaire

Une vision ambitieuse pour l’Europe

A l’occasion du 72e Congrès international d’astronautique IAF (International Astronautical Congress), qui a démarré le 25 octobre à Dubaï, aux Emirats Arabes Unis, l’industriel franco-allemand Airbus Defence and Space, le spécialiste français des gaz industriels Air Liquide et ispace Europe, filiale luxembourgeoise la société japonaise ispace (créée en 2010 pour l’exploration robotique de la Lune), ont annoncé la création de la plateforme européenne Euro2Moon.

Dans le contexte actuel d’un intérêt croissant pour l’exploration de la Lune et l’exploitation commerciale de ses ressources, cette plateforme à but non lucratif entend accélérer le développement de l'économie cis-lunaire et fédérer les efforts industriels en Europe, afin de positionner cette dernière comme un acteur de premier rang et durable dans cette future économie, basée sur l'utilisation des ressources in situ (in-situ resource utilization) – telle celle proposée par Airbus Defence and Space avec son projet Roxy, un procédé qui permet de produire de l'oxygène et des métaux à partir du régolithe (cf. A&C n°2709).

Réunion d’expertises diverses

Basée au Luxembourg, l’association Euro2Moon est ouverte à toute entreprise et organisme de recherche dont le siège ou les activités principales se trouvent dans l'Union européenne ou dans un État membre de l'Agence spatiale européenne, et qui sont intéressés par le développement de technologies ou de services pouvant bénéficier à la gestion des ressources lunaires.

Euro2Moon entend ainsi réunir les expertises complémentaires de partenaires publics et privés, et servir de lieu d'échange pour construire « une vision industrielle commune et la promouvoir auprès de l'écosystème industriel et institutionnel européen », à travers notamment « des recommandations sur les stratégies globales, les concepts de démonstration et les programmes commerciaux ».

Le transport de longue durée, le support vie, les besoins énergétiques pour applications scientifiques et commerciales seront étudiés.

Premiers membres

Euro2Moon accueille comme premier membre effectif le Centre européen d'innovation en ressources spatiales Esric (European Space Resources Innovation Centre), créé en août 2020 au Luxembourg, et comme premier membre honoraire Jean-Jacques Dordain, ancien directeur général de l'ESA et conseiller du gouvernement du Luxembourg pour les questions spatiales.

« La Lune présente d’immenses opportunités pour les prochaines décennies, tant sur le plan scientifique qu'économique. En unissant nos efforts en Europe, nous pouvons exploiter nos compétences et notre expertise pour apporter un maximum de bénéfices à tous les habitants de la Terre », a déclaré Andreas Hammer, le responsable de l'exploration spatiale chez Airbus Defence and Space.