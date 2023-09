EUMETSAT: La prochaine révolution de la prévision météorologique

Les données préliminaires du satellite MTG-I1 promettent une révolution dans les prévisions météorologiques. Les données préliminaires du satellite MTG-I1, premier d'une nouvelle génération de satellites météorologiques pour une observation et une prévision améliorées des phénomènes météorologiques graves, sont étonnantes. Ils représentent une véritable révolution pour les prévisions météorologiques et le nowcasting des phénomènes météorologiques extrêmes et dangereux. Comme dans le cadre de la calibration et de la validation des différents éléments du satellite et du segment terrestre, les données collectées par les deux principaux instruments à bord du MTG-I1, le Flexible Combined Imager (FCI) et le Lightning Imager (LI), ont été combinées pour la première fois afin de mettre en évidence l'effet de synergie.

Le satellite MTG-I1 améliorera significativement la précision de la surveillance météorologique. Une fois pleinement opérationnel, le MTG-I1 permettra aux météorologues et aux scientifiques de surveiller les phénomènes météorologiques extrêmes avec une précision sans précédent. Les nouvelles données plus précises permettront également des modèles de prévision météorologique numérique encore plus précis, augmentant ainsi la fiabilité des alertes précoces en cas de phénomènes météorologiques extrêmes, pour une meilleure protection des vies et des biens. Håkan Wirtén, Directeur général du SMHI, souligne l'importance de la collaboration européenne sur les données satellitaires et se réjouit des résultats pratique du MTG-I1.