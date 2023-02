Étude de faisabilité sur l'autonomisation des avions de transport militaire de l'armée américaine

Reliable Robotics pour étudier la faisabilité de l’autonomisation des avions de transport militaires de l’armée américaine

Les C-130 Hercules de Lockheed Martin et Boeing C-17 Globemaster III sont sujets à une étude menée par l’entreprise de technologie américaine Reliable Robotics. Elle est chargée d’étudier les possibilités d’autonomisation de ces deux appareils de transport militaire pour les missions de fret. La société américaine devient coutumière du du travail avec l'Air Force, elle participait déjà à 3 contrats de recherche et d'innovation menés avec l'Air Force Research Laboratory entre 2021 et 2022. Ils avaient permis d'effectuer des tests et de développer de la technologie autonome de Reliable Robotics sur des avions existants de l'armée de l'air américaine.