Etrange flash au-dessus de Kiev

#BREAKING Meteor lights up the skies in Kyiv, Ukraine. #Kyiv - #Ukraine pic.twitter.com/6NJIQEcBpD

Missile russe ?

Guerre en Ukraine oblige, c'est la première hypothèse sérieuse qui est envisagée. La capitale ukrainienne est d'ailleurs une cible privilégiée des différents missiles et drones russes. Cependant, cette hypothèse n'est pas possible, au vu des nombreuses vidéos disponibles :

Le propulseur du missile aurait été visible continuellement et pas en flash.

La défense antiaérienne ukrainienne, considérée comme dense et bien équipée autour de Kiev est restée inactive, comme annoncée par Serhiy Popko, le responsable de l’administration militaire de Kiev. D'ailleurs, après ce flash, les alarmes antiaériennes se sont mises en route mais il semblerait que cette mesure ait été plutôt préventive et ne permet pas de confirmer qu'il s'agissait bien d'un missile.

Aucune explosion dans le ciel ou même sur Kiev n'était visible sur les vidéos ayant filmé le flash vert

Un satellite ?

C'était l'hypothèse la plus probable dans le courant de la soirée : le satellite Reuven Ramaty High Energy Solar Spectroscopic Imager (RHESSI), un satellite d'observation (rayon X) solaire, doit s'écraser sur Terre aujourd'hui. Cependant, la NASA a démenti auprès de l'AFP qu'il s'agissait du satellite en question et qu'aucun autre satellite ne devait rentrer dans l'atmosphère terrestre. D'ailleurs, l'orbite de RHESSI ne passait pas du tout par l'Ukraine mais plutôt dans une zone comprise entre le sud de l'Espagne, de l'Italie et de la Turquie (latitude la plus au nord) et l'Argentine, le sud de l'Australie (latitude la plus au sud). Les débris, s'il y en a eu, sont tombés sur la zone visible dans le tweet ci-dessous, et donc, loin de l'Ukraine.