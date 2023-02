Etihad annonce de nouveaux vols vers le Portugal

Nouveau vol entre Abu Dhabi et Lisbonne

Etihad Airways étend son réseau européen cet été avec l'introduction d'un nouveau service direct entre Abu Dhabi et Lisbonne, à partir du 2 juillet 2023.

La compagnie aérienne reliera Abu Dhabi à la capitale du Portugal juste à temps pour les vacances d'été, avec trois vols hebdomadaires prévus les mardis, mercredis et dimanches.

"Nous sommes ravis d'introduire des vols vers le Portugal pour la première fois et de fournir à nos clients des options de voyage pratiques vers l'une des destinations estivales les plus populaires pour 2023", a déclaré Antonoaldo Neves, directeur général d'Etihad Airways.

"En tant que l'une des plus anciennes villes d'Europe occidentale, la ville côtière de Lisbonne est un excellent point d'entrée pour explorer le reste du pays, avec des plages parfaites, des châteaux historiques, une vie nocturne fantastique et un peuple chaleureux et accueillant.

Vols d'été vers Malaga et Mykonos

En plus d'introduire des vols vers Lisbonne, Etihad Airways retournera à Malaga sur la Costa del Sol espagnole et sur la populaire île grecque de Mykonos cet été.

Etihad Airways volera vers Malaga deux fois par semaine, les mercredis et dimanches, à partir du 18 juin 2023. Étendue sur une large baie offrant une vue imprenable sur la mer Méditerranée et l'une des villes côtières les plus visitées d'Espagne, Malaga est célèbre pour ses plages de sable longues de plusieurs kilomètres, sa culture et sa gastronomie.

Les voyageurs peuvent également se réjouir du lancement par Etihad Airways de vols vers Mykonos, située dans les eaux d'un bleu profond de la mer Égée, avec des services deux fois par semaine, les lundis et vendredis, à partir du 16 juin 2023. Avec des plages, des restaurants et des divertissements de classe mondiale, ainsi que de nombreuses possibilités de découvrir l'histoire de la Grèce antique, l'île est l'un des endroits les plus chauds de l'été en Europe.

Etihad Airways élargit son réseau européen

Avec l'ajout de nouvelles liaisons vers Lisbonne, Malaga et Mykonos, Etihad Airways offrira aux voyageurs près de 160 vols hebdomadaires vers 21 destinations en Europe cet été, avec 20 % de sièges en plus par rapport à 2022.