Etihad Airways augmente les fréquences vers Francfort

Etihad : nouveau vol vers l'Amerique du nord

À partir du 1er mai 2023, la compagnie aérienne ajoutera quatre services supplémentaires par semaine à sa fréquence quotidienne actuelle, portant le nombre total de vols vers Francfort à 11 par semaine. Les vols supplémentaires seront opérés par l'un des Boeing 787 Dreamliner ultramodernes d'Etihad, conçu pour le confort des clients et doté de 28 sièges en Business et 262 en Economy.

Nouveau vol vers l'Allemagne

Ce saut de vols souligne l'engagement d'Etihad envers l'important marché allemand et intervient quelques jours après l'annonce du lancement de vols vers Düsseldorf à partir du 1er octobre 2023.

Arik De, Chief Revenue Officer d'Etihad Airways, a déclaré : " Nous sommes heureux d'offrir à nos clients davantage de vols vers Francfort, l'un des aéroports les plus importants d'Europe.

"L'augmentation de la fréquence signifie également une plus grande connectivité à notre réseau en pleine expansion et l'opportunité d'accueillir davantage de visiteurs à Abu Dhabi où ils pourront profiter de notre hospitalité, de notre culture, de nos activités de loisirs et de notre cuisine de renommée mondiale."

Bien que célèbre pour ses activités financières, Francfort a également une riche histoire culturelle et la vieille ville avec ses maisons à colombages, la cathédrale, le quai des musées et la maison Goethe sont populaires auprès des milliers de touristes que la ville accueille chaque année.