Etats-Unis : réajustement budgétaire pour le département à la défense

Un document budgétaire a été publié par les Etats-Unis mi-février, indiquant des transferts financiers entre le département à la défense américain (DoD) et le département pour la sécurité intérieure (DHS). Celui-ci détaille une ré-allocation budgétaire entre les deux ministères, visant à renforcer la sécurité à la frontière sud des Etats-Unis. Ainsi, un montant de 3 831 000$ a été débloqué au sein du DoD afin de financer les travaux devant être conduits par le DHS. Des fonds qui impactent donc directement la défense américaine, avec des réductions au niveau des cibles d'acquisitions prévues initialement pour l'année fiscale 2020. « Ces fonds sont requis afin de fournir un soutien au DHS dans les activités de lutte contre la drogue. Le DHS a identifié des zones le long de la frontière sud des Etats-Unis utilisées par des individus, des groupes et des organisations criminelles en tant que couloirs pour le trafic de drogue. Il a été déterminé que la construction de barrières physiques additionnelles et de routes autour de cette frontière est nécessaire afin d'empêcher la conduite de ces activités », peut-on ainsi lire dans la notice. Il est principalement prévu de remplacer certaines infrastructures désormais vétustes, telles que les barrières clôturant cette partie de la frontière.