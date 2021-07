Etats-Unis: Nouvelle offre de F-16 à la Colombie 

Block-50

Les États-Unis viennent à nouveau de proposer à la Colombie d’acheter 15 F-16C/D Block 50 pour remplacer sa flotte vieillissante de 21 KFIR. Les appareils concernés sont actuellement déployés dans le pays, où ils sont arrivés à l’aéroport José Maria Cordova. Le gouvernement Colombien n’est pas favorable à cette proposition pour des raisons budgétaires, puisque le déficit de la Colombie a atteint 58,3 % de son PIB en 2020. Mais Washington cherche ici à renforcer ses liens militaires avec Bogota. Comme le reconnaissait ouvertement Andrew Croft de l’US Air Forces Southern Command, « Quand nous réalisons une vente militaire à une nation étrangère, cela nous donne une relation pour 40 à 50 ans ».

Bis repetita

En 2019 déjà les Etats-Unis avaient proposé à la Colombie d’acheter des F-16 block-70 « Pour défendre leur espace aérien contre une agression du Venezuela ». Le gouvernement Colombien avait répondu par la négative, pour les mêmes raisons de déficit budgétaire. Un montant de 300 M$ avait circulé, qui s'est avéré par la suite fantaisiste si l'on se réfère au coût que la Bulgarie a dû consacrer pour l'acquisition de cet appareil, soit prés de 100 M$ l'exemplaire. Une somme considérable pour une cellule conçue dans les années 60, surtout comparée à celle du F-35 vendu à la Suisse avec l'armement et la maintenance pour un peu plus de 152 M$ l'unité. Même Israël très influent au sein des forces Colombiennes depuis la vente des avions KFIR avait également tenté sa chance en 2018 en proposant les F-16 de l'IAF en seconde main pour financer ses F-35.

Venezuela

C’est le Venezuela, voisin de la Colombie (2219 km de frontière commune), qui serait en fait dans le viseur de Washington. Mais Bogota ne souhaiterait pas pour le moment s'engager dans une surenchère avec Caracas, et cherche au contraire à apaiser la situation comme le démontre la réouverture de la frontière entre les deux pays en juin. Rappelons que Le Venezuela est équipé du système de défense sol-air S-300, des hélicoptères Mi-35M, et de SU-30MK2.