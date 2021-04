Etats-Unis : L’US Air Force dévoile sa nouvelle doctrine

Exit la doctrine spatiale ?

La nouvelle doctrine de l’US Air Force, publiée par épisodes depuis le mois de mars dernier redéfinit les priorités pour les aviateurs de l’armée américaine. Baptisée « Air Force Doctrine Publication-1 », ce document de 20 pages souligne l’importance vital des opérations aériennes coordonnées pour contester le statu quo. Il met aussi en exergue la volonté de mettre en œuvre de nouvelles idées novatrices pour remporter le combat de demain. Particularité du document, exit la doctrine spatiale, désormais déployée par la Space Force mais l'US Air Force comme les autres services contribueront de manière importante à l'approche multi-domaine.

Renouvellement des valeurs

Si le rapport débute par un rappel des problématiques sécuritaires de la politique internationale, il rappelle tout de suite les enjeux associés de cette course à la domination en demandant aux militaires d’innover, d’étudier et de concevoir et ce, pour conserver l’équilibre des pouvoirs en faveur des Etats-Unis. Conscient de la montée en puissance de ses potentiels adversaires, la doctrine souligne aussi que « chaque aviateur est un chef » et que sa responsabilité est engagée dans chacune de ses missions. Ce document demande aussi de ne pas « réinventer la roue » lors de chaque nouvelle opération.

Les principes de la puissance aérienne

Après la partie théorique sur les valeurs qui doivent être portées par les « Airmen », la doctrine définit sept principes prioritaires dans l’utilisation de la puissance aérienne.

1° : Un C2 modernisé qui doit faire preuve de souplesse, d’initiative et de réactivité tout en acceptant de prendre des risques prudents.

2° : Flexibilité et polyvalence pour permettre un changement bref de mission tout en exploitant les principes de masse et de manœuvre et ce, aux niveaux stratégique, opératif et tactique.

3° : l’Effet de synergie dans la concentration des domaines d’actions doit pouvoir affecter durement l’intention et la capacité d’action de l’adversaire.

4° : La Persistance dans les actions de combat pour soutenir les forces alliées dans toutes les conditions afin de priver l’adversaire de l’initiative.

5° : La Concentration des forces pour écraser l’adversaire à un moment et un lieu décisif.

6° : La Priorité des financements est de soutenir la puissance aérienne là où elle a le plus grand impact.

7° : L’ Équilibre dans la gestion des opérations aériennes devra permettre l’intégration poussée des forces amies et partenaires.