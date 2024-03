Essais moteurs concluants chez Opus Aerospace

Le premier moteur à ergols liquides du New Space français

Fondée fin 2019 et aujourd’hui implantée sur l’ancienne base aérienne BA 217 de l’Armée de l’Air à Brétigny-sur-Orge, en Essonne, la jeune pousse Opus Aerospace a été en 2021 la première startup du New Space français à procéder à un essai au banc d’un moteur-fusée à ergols liquides.

Les 22 et 27 mars, une nouvelle campagne d’essais a été l’occasion de procéder à deux mises à feu du moteur Torgos, alimenté au peroxyde d’hydrogène et au propane ?

Réalisé en impression 3D métal, ce moteur à faible empreinte carbone (le peroxyde d’hydrogène, c’est de l’eau oxygénée à 90 %) doit équiper sa fusée-sonde Mésange, de 4,3 mètres de haut et 16 cm de diamètre, qui embarquera une nouvelle technologie de bouclier thermique et sera capable d’embarquer des charges utiles de 250 kg depuis le Centre spatial guyanais – en attendant un lanceur orbital, baptisé Sterne et équipé du moteur Elanion.

Deux essais de 15 secondes

« Ces essais s’inscrivent dans la qualification de l’étage propulsif de Mesange, nous précise Safouane Benamer, cofondateur et directeur général de l’entreprise. Chacun d’entre eux a duré un peu plus de 15 secondes. Entre les deux, nous sommes montés en pression sur le réservoir ou sur le moteur, afin de pousser un peu plus en temps et en effort sur les systèmes. »

Coup de projecteur présidentiel

Une bonne nouvelle qui intervient le lendemain de la visite d’Emmanuel Macron en Guyane, où il a annoncé les dix nouveaux lauréats spatiaux du plan d’investissement France 2030.

Opus Aerospace ne faisait – cette fois – pas partie des heureux élus, mais le président de la République l’a salué dans un tweet diffusé le 26 mars : « Bravo à HyPrSpace, Latitude, Sirius Space Services et MaiaSpace : avec d’autres comme Dark ou Opus, vous incarnez le futur de l’aérospatiale. »