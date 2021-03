Essais en vol pour des systèmes de bombes collaboratives

Bombes collaboratives.

Le laboratoire de recherche de l'US Air Force (AFRL) a conduit courant février, depuis la base aérienne d'Eglin, un nouvel essai dans le cadre du programme Air Force Golden Horde Vanguard. Pour cela, des bombes, appelées CSDB pour Collaborative Small Diameter Bomb, ont été mises en œuvre depuis un F-16. Celles-ci emportent un système intelligent permettant de suivre de façon autonome l'évolution de la mission et des objectifs sur le théâtre. Elles peuvent ainsi, sans interaction humaine, « modifier leurs actions pour optimiser le succès de la mission », rapporte l'AFRL.



Coopération.

Plusieurs industriels sont partie prenante de ce programme. L3Harris fournit ainsi le réseau radio Banshee 2, l'institut de recherche technologique de Georgia l'antenne radio et les solutions et algorithmes assurant l'autonomie du système, et Boeing se positionne comme intégrateur de ces nouveaux éléments au sein des bombes SDB-I.



Synchroniser.

Lors de l'essai en vol, 4 bombes CSDB lâchées par le F-16 ont ainsi pu entrer en communication, identifier leurs cibles et mener une frappe synchronisée. L'essai précédent avait pour sa part mis en œuvre 2 CSDB.

Alors que les essais étaient jusqu'alors conduits de manière physique, l'AFRL a décidé de faire évoluer le projet vers le programme Colosseum, qui vise ainsi à évaluer les systèmes dans un environnement numérisé, à partir de jumeaux numériques, afin d'aller plus vite dans les tests et ainsi pouvoir rapidement améliorer les systèmes.