Essais concluants pour le nouveau S-500

Résultat positif

Le S-500 « Prometei » viendrait d'achever ses essais opérationnels, à en croire le major-général Sergueï Babakov, commandant des troupes de défense antimissile des forces aérospatiales russes. Les premières livraisons de présérie devraient avoir lieu avant la fin de l’année selon Rostec, et un début de déploiement d’ici 2025.

ASAT et hypersonique

Le S-500 disposera d’un champ d’utilisation assez large, allant des avions de combat aux missiles hypersoniques en passant par les satellites de reconnaissance en LEO (orbite basse) qu'il pourra atteindre au delà des frontières russes contrairement au PL-19 Nudol testé en avril 2020 . Il disposera d’une portée supérieure radar à 600 kilomètres, en effet les derniers tests ont révélé que le S-500 avait pu abattre une cible à 485 kilomètres. En termes d’altitude, il serait pour l'instant capable d’atteindre des planeurs hypersoniques manœuvrant entre 180 et 200 kilomètres, offrant à ses opérateurs une vitesse de réaction de l’ordre de 4 secondes, soit deux fois moins que le S-400 en service.

Nouveaux missiles

Le principal missile du S-500 sera le 40N6 d’une portée de 500 kilomètres. Il utilisera également deux nouveaux missiles : les 77N6-N et 77N6-N1 à ogives inertes, dédiés la destruction d’ogives nucléaires, et minimisant semble t-il l’impact des débris. Il devrait également utiliser la radar 91N6A(M) d'acquisition et de "battle management", le radar 96L6-TsP, en plus du nouveau radar multimodes 76T6. Ces différents systèmes l'autoriseraient à détecter, poursuivre et intercepter jusqu’à 10 cibles volant à des vitesses comprises entre 5 et 7 kilomètres/secondes (18000 et 25000 km/h).