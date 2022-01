Essaims de drones : la DARPA bat des records

Northrop et Raytheon à la manoeuvre

En octobre 2021, Northrop Grumman a réussi à contrôler un essaim de 174 drones. Pendant trois heures et demie, ils ont effectué diverses simulations de reconnaissance et de patrouille en se déployant en différentes formations. En moins de 20 minutes, l’essaim a réussi à détecter plus de 600 artefacts crées par la DARPA pour cet essai (renseignements, informations environnementales et scénarios de mission).

En novembre, c’était au tour de Raytheon de faire voler un essaim de 130 drones physiques et 30 drones virtuels. L’utilisateur possédait un set de réalité virtuelle. L’essaim était également autonome : si l’utilisateur souhaitait cartographier un immeuble, le système définissait automatiquement le nombre de drones appropriés, tout en sélectionnant les plus proches et les plus spécialisés pour ce type de mission.

Les deux systèmes seront présentés à Fort Benning (Géorgie, États-Unis) lors du « Army Expeditionary Warrior Experiment » de mars 2022.