Essaims de drones kamikazes pour sous-marins 

Raytheon

L’US Navy vient d’attribuer un contrat de 33 millions de dollars à Raytheon pour le développement d’un drone configurable en essaims et déployables depuis des plateformes maritimes. Pour cela, Raytheon entend poursuivre la construction de sa munition rôdeuse Coyote qui en est déjà à sa troisième version. Le programme est baptisé « Essaims Autonome/Munitions Suicides ».

La munition Coyote

Lancée en 2007, La variante originale avait été commercialisée principalement comme une petite plate-forme de renseignement, de surveillance et de reconnaissance (ISR) à faible coût. Cependant, Raytheon Defense and Missiles propose désormais un rétrofit des premières versions pour en faire des munitions « suicides ». Cette UAV pèse 5,9 kilos, dispose d’un guidage GPS et d’une hélice deux pales à piles, montée à l’arrière en configuration poussoir. Le véhicule peut parcourir jusqu’à 80 km et offre une endurance de 60 minutes.

Une plus-value indéniable

L’intérêt de l’US Navy pour les munitions « rôdeuses» n’est guère surprenant, tant pour son propre usage que pour soutenir les besoins exprimés par les Marines. En effet, ce type de munition peut rechercher puis engager rapidement plusieurs cibles, avec ou sans le maintien de la décision humaine dans l'ordre de frappe, et cela sur une distance importante. Ces munitions ajoutent également une marge de sécurité supplémentaire puisque la mission peut être interrompue à tout moment, pour éviter les dégâts collatéraux ou pour lui réassigner une cible plus importante. Facile à mettre en œuvre, d'un coût d'acquisition et d'emploi limité pour un effet conséquent sur l'adversaire, ce type de munition permettra de disposer d'un vecteur d'arrêt important pour les unités de 1ère ligne.