Essaim de drones : une expérimentation réussie pour Leonardo et la Royal Air Force

Guerre électronique.

Leonardo a annoncé avoir mené, en partenariat avec la Royal Air Force, des essais en juillet dernier sur les essaims de drones. Des drones emportant des leurres BriteCloud développés par l'industriel italien ont ainsi été mis en œuvre et sont parvenus à collaborer. Plusieurs PME britanniques ont été impliquées également sur le projet, et en quelques mois une démonstration a ainsi pu être menée.



Saturer les défenses ennemies.

Équipés de systèmes de brouillage, les drones ont ainsi été déployés afin d'étudier leur capacité à saturer des systèmes de défense ennemis. Opération réussie pour Leonardo et la Royal Air Force, qui comptent bien s'appuyer sur cette expérimentation afin de poursuivre leurs recherches et développements dans le domaine des essaims de drone, un axe identifié comme prioritaire par la défense britannique.



Collaboratif.

Si chaque drone pouvait agir indépendamment dans son action de brouillage, les aéronefs pouvaient communiquer, notamment à travers du système BriteCloud afin d'optimiser les effets et d'adopter la meilleure stratégie de brouillage afin de défaire l'adversaire, représenté par des radars terrestres. L'ambition à termes est ainsi de pouvoir perturber les radars en reproduisant la signature d'un avion de combat et ainsi d'empêcher le système au sol de localiser la position du chasseur. Ces recherches bénéficieront probablement au programme Tempest, auquel participent ainsi le Royaume-Uni et l'Italie.