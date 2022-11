Espagne: les débris d'une fusée chinoise entraîne la fermeture d'une partie de l'espace aérien

Risques de dommages à l'atterrissage

L'entrée dans l'atmosphère d'une fusée dégage une immense chaleur et entraîne des frictions, des segments pouvent alors brûler et se désintégrer, mais les plus gros engins, comme la Longue Marche-5B, peuvent ne pas être entièrement détruits. Le risque est alors que leurs débris atterrissent à la surface de la terre et causent des dommages, voire des victimes, même si ce risque est faible, la planète étant recouverte à 70% d'eau.

Les restes d'une fusée chinoise étaient tombés aux Philippines

Ce n'est pas la première fois que la Chine perd le contrôle d'un objet spatial lors d'un retour sur Terre. En juillet, les restes d'une fusée chinoise étaient tombés dans la mer de Sulu, aux Philippines, ce qui avait provoqué l'ire de responsables américains, dont ceux de la NASA, qui avaient reproché à Pékin de ne pas avoir partagé les informations sur la chute potentiellement dangereuse de ces débris. En 2020, des débris d'une autre fusée Longue Marche s'étaient écrasés sur des villages en Côte d'Ivoire, provoquant des dégâts, mais sans faire de blessés. Le géant asiatique investit des milliards d'euros depuis plusieurs décennies dans son programme spatial.

(Avec AFP)