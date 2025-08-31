Envol de nuit

Deuxième mission commerciale réussie

Pour cette première image Espace de la semaine de la saison 2025-2026, c’est un nouveau cliché de Stéphane Corvaja, le photographe de l’Agence spatiale européenne, que nous avons retenu.

L’instantané a été pris cet été, à l’occasion de la mission VA 264 du lanceur lourd européen Ariane 6, qui volait pour la troisième fois depuis juillet 2024 et réalisait sa deuxième mission commerciale, six mois après la première – toujours avec succès.

L’objectif était de placer sur orbite polaire le satellite de seconde génération MetOp SG-A1, construit par Airbus Defence and Space pour le compte de l’organisation européenne pour l'exploitation des satellites météorologiques Eumetsat.

La nouveauté de cette mission, qui continuait à utiliser la version A62 du lanceur (avec deux propulseurs d’appoint), résidait dans le fait qu’il s’agissait d’un décollage de nuit.

Vue plongeante

Pour réaliser cette vue avec un angle original, Stéphane Corvaja avait installé son matériel au sommet du portique mobile de la zone de lancement d’Ariane 6, à plus de 90 mètres de hauteur (le lanceur mesure 62 mètres).

La mise à feu est intervenue à l’heure prévue, soit 21 h 37 le 12 août, heure du Centre spatial guyanais (0 h 37 UTC le lendemain).

Remarquez qu’à ce moment, un rapace a pris… les plumes à son cou !