Entretien avec le premier candidat astronaute afro-américain

Sommet international IFAR 2024 : L’ONERA affirme sa position dominante au cœur des coopérations multilatérales

La 15ème édition du Sommet IFAR (International Forum for Aviation Research, Forum international pour la recherche aéronautique), qui regroupe les principaux centres de recherche aéronautique mondiaux, s’est tenu du 23 au 26 octobre à Singapour, pour la première fois sous présidence française. 18 nations étaient représentées avec plus de 50 participants pour ce sommet sous présidence ONERA, dont la NASA américaine, le NLR hollandais, le NRC canadien, le DLR allemand ou la JAXA japonaise, accueillis par l’A*STAR (Agency for Science, Technology and Research) singapourienne, qui a rejoint l’IFAR en 2022. Le prochain sommet IFAR sera organisé en 2025 par l’Université de Vienne (TU Vienna).