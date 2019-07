Entraînement conjoint entre l'Australie et les Etats-Unis

Le 24 juillet, l'exercice Talisman Sabre a pris fin. Pendant deux semaines, l'Australie et les Etats-Unis ont pu s'entraîner et accroître l'interopérabilité de leurs forces aériennes. Dans ce cadre, l'US Air Force a déployé en Australie plusieurs aéronefs, parmi lesquels des F-22 Raptor, des E-3C Sentry, des KC-10 Extender et des B-52 Stratofortress. De son côté, l'Australie a mobilisé des F/A-18 Hornet et Super Hornet, des EA-18G Growler et des E-7A Wedgetail.

Cet exercice de grande envergure a également mobilisé des moyens de défense terrestres et maritimes australiens et américains, tels que des F/A-18E ou encore des EA-18G Growler de l'US Navy.