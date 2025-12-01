Entrainement en conditions réelles : Thales intègre désormais les drones et mini-drones
© Thales
Gaétan Powis
Gaétan Powis

publié le 01 décembre 2025 à 14:30

1044 mots

Les drones et mini-drones aériens font partie intégrante du champ de bataille et doivent donc être inclus dans l’entrainement des troupes. C’est dans cette optique que Thales a dévoilé sa nouvelle solution permettant cette intégration de drones amis ou ennemis au sein d’exercices terrestres complexes : entrainement à l'utilisation, au déploiement des drones au sein de la manœuvre générale,... mais aussi à pouvoir entrainer les militaires à faire face à cette menace.

Expertise dans l’entrainement

Ce 1er décembre à l'occasion de la Conférence interservices/industrielle sur la formation, la simulation et l'éducation (I/ITSEC) d'Orlando (Floride, États-Unis), Thales a dévoilé une nouvelle solution pour l'entrainement des Forces militaires en conditions réelles : l'intégration de drones aériens.

Pour rappel, Thales dispose d’une solide expérience dans l’entrainement, comme

01/12/2025 14:30
Défense

Les drones et mini-drones aériens font partie intégrante du champ de bataille et doivent donc être inclus dans l’entrainement des troupes. C’est dans cette optique que Thales a dévoilé sa nouvelle solution permettant cette intégration de drones amis ou ennemis au sein d’exercices terrestres complexes : entrainement à l'utilisation, au déploiement des drones au sein de la manœuvre générale,... mais aussi à pouvoir entrainer les militaires à faire face à cette menace.

Expertise dans l’entrainement

Ce 1er décembre à l'occasion de la Conférence interservices/industrielle sur la formation, la simulation et l'éducation (I/ITSEC) d'Orlando (Floride, États-Unis), Thales a dévoilé une nouvelle solution pour l'entrainement des Forces militaires en conditions réelles : l'intégration de drones aériens.

Pour rappel, Thales dispose d’une solide expérience dans l’entrainement, comme expliqué par Bruno Delacourte, directeur de la stratégique, du marketing

