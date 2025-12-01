Entrainement en conditions réelles : Thales intègre désormais les drones et mini-drones

Réservé aux abonnés
La suite de cet article est reservé aux abonnés d’Air&Cosmos.
Votre soutien nous permet de vous apporter quotidiennement des informations qualitatives et complètes.
Rejoignez-nous !
Déjà abonné ? Je me connecte
Lire aussi
Les drones et mini-drones aériens font partie intégrante du champ de bataille et doivent donc être inclus dans l’entrainement des troupes. C’est dans cette optique que Thales a dévoilé sa nouvelle solution permettant cette intégration de drones amis ou ennemis au sein d’exercices terrestres complexes : entrainement à l'utilisation, au déploiement des drones au sein de la manœuvre générale,... mais aussi à pouvoir entrainer les militaires à faire face à cette menace.
Ce 1er décembre à l'occasion de la Conférence interservices/industrielle sur la formation, la simulation et l'éducation (I/ITSEC) d'Orlando (Floride, États-Unis), Thales a dévoilé une nouvelle solution pour l'entrainement des Forces militaires en conditions réelles : l'intégration de drones aériens.
Pour rappel, Thales dispose d’une solide expérience dans l’entrainement, comme
La suite de cet article est reservé aux abonnés d’Air&Cosmos.
Votre soutien nous permet de vous apporter quotidiennement des informations qualitatives et complètes.
Rejoignez-nous !
Déjà abonné ? Je me connecte
Les drones et mini-drones aériens font partie intégrante du champ de bataille et doivent donc être inclus dans l’entrainement des troupes. C’est dans cette optique que Thales a dévoilé sa nouvelle solution permettant cette intégration de drones amis ou ennemis au sein d’exercices terrestres complexes : entrainement à l'utilisation, au déploiement des drones au sein de la manœuvre générale,... mais aussi à pouvoir entrainer les militaires à faire face à cette menace.
Ce 1er décembre à l'occasion de la Conférence interservices/industrielle sur la formation, la simulation et l'éducation (I/ITSEC) d'Orlando (Floride, États-Unis), Thales a dévoilé une nouvelle solution pour l'entrainement des Forces militaires en conditions réelles : l'intégration de drones aériens.
Pour rappel, Thales dispose d’une solide expérience dans l’entrainement, comme expliqué par Bruno Delacourte, directeur de la stratégique, du marketing
La suite de cet article est reservé aux abonnés d’Air&Cosmos.
Votre soutien nous permet de vous apporter quotidiennement des informations qualitatives et complètes.
Rejoignez-nous !
Déjà abonné ? Je me connecte