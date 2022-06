En Ukraine, la défense terrestre et anti-aérienne de Kyiv s'organise

Le danger continue de planer sur Kyiv

Si l'armée russe a été repoussée hors de la région de Kyiv depuis le début du mois d'avril 2022, la capitale ukrainienne reste un véritable bastion stratégique convoité par la Russie. Face au risque d'une nouvelle offensive sur la métropole, les forces armées ukrainiennes mettent en place un véritable réseau défensif. Oleksandr Pavliuk, commandant des forces de défense de Kyiv, expliquait dans une interview accordée au média Ukrinform les mesures mises en place par la municipalité et le gouvernement pour lutter efficacement contre les envahisseurs russes.

Dans son interview, le Général Pavliuk indique que la sécurité de Kyiv et de la région est assurée grâce à la résistance de l'armée ukrainienne sur plusieurs lignes de contact, à Kharkiv, Luhansk, Donetsk et Kherson. "Nous ne devons pas négliger la possibilité d'un nouvel engagement des troupes russes pour attaquer Kharkiv ou Kyiv [...] L'agresseur dispose encore d'importants moyens techniques et humains. S'ils arrivent à nous vaincre sur le front à l'est, ils pourront tenter un nouvel assaut sur la capitale. Le danger demeure", explique Pavliuk.

Le 5 juin dernier, Kyiv était de nouveau frappée par une volée de missiles de croisière. Le Ministère de la Défense de Vladimir Poutine affirmait alors que l'attaque avait pour objectif de détruire un entrepôt de chars d'assauts et véhicules blindés fournis par les pays d'Europe de l'Est. Les médias démontraient cependant que la frappe avait atteint une usine de réparation de trains. La Russie possède ainsi un arsenal varié de missiles, utilisés depuis le début de la guerre. Nombre d'entre eux ont été grandement employés ces derniers mois : les missiles balistiques Iskander, capables de toucher une cible positionnée à 500km, les missiles de croisière Kh-101 et Kh-55, largués depuis un avion et dont la portée atteint plus de 2 000km ou encore les redoutés Kalibr pouvant être tirés depuis des navires, sous-marins et aéronefs et parcourant 2 500km jusqu'à son objectif. De nombreux experts soulignent néanmoins que la Russie aurait utilisé une grande quantité de missiles, avec un faible taux de précision et de réussite générale. En mars 2022, le Pentagone estimait un taux d'échec d'environ 60% pour les missiles russes.