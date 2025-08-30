En attendant la rentrée
Pierre-François Mouriaux
La rédaction

publié le 30 août 2025 à 08:27

56 mots

Le numéro d’été d’Air & Cosmos est toujours en kiosques… jusqu’au mercredi 3 septembre.

66 pages toutes en couleurs pour fêter l’été aéronautique et spatial !

 

Au programme :

Aéronavale : A bord du porte-avions Charles de Gaulle

Education : Collégiens en micropesanteur

Climate Impulse : Un ban d’essai unique pour le transport aérien de demain

Aéroportuaire : Les plateformes du bout du monde

Anniversaire : Poignée de mains historique dans l’espace

 

En kiosque

9,80 €


