En attendant la rentrée

Le numéro d’été d’Air & Cosmos est toujours en kiosques… jusqu’au mercredi 3 septembre.
66 pages toutes en couleurs pour fêter l’été aéronautique et spatial !
Au programme :
Aéronavale : A bord du porte-avions Charles de Gaulle
Education : Collégiens en micropesanteur
Climate Impulse : Un ban d’essai unique pour le transport aérien de demain
Aéroportuaire : Les plateformes du bout du monde
Anniversaire : Poignée de mains historique dans l’espace
En kiosque
9,80 €
Un récent communiqué de presse confirme que l’Ukraine pourra acquérir 3350 missiles de croisière low cost et longue portée du programme américain Extended Range Attack Munition (ERAM). Le communiqué permet de connaitre les modèles exacts qui seront fournis, les pays ayant aidés à cet achat ainsi que le coût estimé à l’achat.
