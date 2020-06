EMS : L'hôpital de Rouen prend un AW109 Trekker

Première en France pour l'AW109 Trekker

C'est la proposition faite par S.A.F. Hélicoptères s'appuyant sur un Leonardo AW109 Trekker qui a été retenue par l'hôpital de Rouen pour réaliser ses missions d'évacuation médicale d'urgence (EMS). L'opérateur doit prendre livraison de l'hélicoptère d'ici à la fin de cette année. Du côté de Leonardo, on se félicite logiquement de "cette percée" sur le marché français au terme d'un appel d'offres détaillé et rigoureux qui a mis en concurrence plusieurs hélicoptères. Une première donc en France pour le biturbine léger de Leonardo qui a déjà placé sur le marché français plusieurs de ses modèles : AW109, AW169 et AW139 pour des missions variées dont de l'EMS et du transport de VIP.

Un poids lourd : le groupe SAF

L'opérateur que Leonardo a réussi à convaincre est un poids lourd dans le segment de l'hélicoptère dans l'Hexagone et en Outre Mer. Le Groupe SAF opère en effet une flotte de 65 hélicoptères, utilisées pour des missions très variées allant du sauvetage en montagne aux vols touristiques en passant par les évacuations médicales, le travail aérien (hélitreuillage,....),....Sans oublier la maintenance par le biais de ses quatre ateliers MRO et la formation des personnels assurée au sein de SAF Training Academy. Evident que le Groupe SAF constitue une porte d'entrée importante pour Leonardo sur le marché français.

Plusieurs filiales

Le Groupe SAF s'organise autour de plusieurs filiales. Outre SAF Hélicoptères et SAF International spécialisées dans les missions d'évacuation médicale et l'utilitaire, le groupe compte aussi Azur Hélicoptère qui réalise du transport de VIP sur Paris, les Alpes et la Côte d'Azur tandis que Helilagon assure à La Réunion plusieurs types de mission.