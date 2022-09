Emplois : Derichebourg aeronautics fait son job dating à Toulouse

Rendez-vous au Casino Barrière de Toulouse

Derichebourg aeronautics services organise son prochain "job dating" le 29 septembre au Casino Barrière de Toulouse. Les candidates et candidats doivent s'inscrire avant le 25 septembre sur le site de Derichebourg.com ou via le QR Code. De 15h à 21h, elles et ils pourront échanger avec les équipes techniques et du recrutement au cours d’entretiens rapides de type "speed dating". Plusieurs surprises rythmeront ce moment d’échange, annonce Derichebourg aeronautics.

Plus de 300 postes proposés

Derichebourg aeronautics a plus de 300 postes à proposer avec des profils recherchés dans des domaines précis :

Manufacturing Engineering

Inspection qualité

Intégration cabine

Ajustage

Mécanique

Câblage/Electricité aéronautique

Analyste, gestion et navigabilité

Logistique – Coordination

Management

Derichebourg aeronautics recrute en CDD, en CDI,....

Derichebourg aeronautics services recrute en CDD, en CDI et en stage/alternance. Côté diplômes, tous les profils sont recherchés : CQPM (Certificat de Qualification Paritaire de la Métallurgie), Bac, Bac +2 et plus. N'oubliez pas de vous inscrire avant le 25 septembre sur le site de Derichebourg.com ou via ce QR Code.