Emmanuel Neildez, directeur général de Lisi Aerospace

Emmanuel Neildez est le nouveau Directeur Général de Lisi Aerospace depuis le 1er janvier 2020. Il prend la succession de Jean-Louis Colders pour poursuivre la croissance de Lisi Aerospace en tant que fournisseur incontournable de fixations et composants de structure aéronautiques. Jean-Louis Colders reste au sein du Groupe LISI jusqu’en juin 2020 pour y accompagner les actions de développement. Diplômé de l’Ecole Polytechnique et de l’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, Emmanuel Neildez a exercé diverses fonctions depuis la production, la direction de projets jusqu’à la direction de la stratégie industrielle chez Faurecia pendant une dizaine d'années. Emmanuel Neildez intègre Lisi Aerospace en 2007, prend en charge plusieurs missions de directions opérationnelles, et en devient le directeur des Opérations en 2017.